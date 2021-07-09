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    Столичні поліцейські зловили «колекціонерів» заглушок на диски з емблемами авто (фото)

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    Правоохоронці вилучили у злочинців 250 ковпаків із коліс автівок - Столичні поліцейські зловили «колекціонерів» заглушок на диски з емблемами авто (фото)
    Правоохоронці вилучили у злочинців 250 ковпаків із коліс автівок
    Фото: Нацполіція

    Чоловіки знімали заглушки на диски з емблемами авто задля подальшого продажу

    У Голосіївському районі Києва оперативники столичної поліції затримали дует спільників за крадіжки ковпаків із коліс автомобілів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, під час відпрацювання території Голосіївського району оперативники столичного главку спільно зі співробітниками відділу кримінальної поліції територіального підрозділу помітили двох підозрілих чоловіків. Незнайомці привернули увагу правоохоронців тим, що деякий час ходили біля припаркованих вздовж багатоповерхівок машин.

    Після проведення невідкладних оперативних заходів поліцейські встановили, що чоловіки знімають так звані заглушки з емблемами марок авто, які кріпляться на диски.

    «Спільників затримали на місці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – місцеві мешканці, 1984 та 1985 років народження, один із яких притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Ми вилучили 250 ковпаків, які вони хотіли в подальшому продати», – розповів т.в.о. начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв.

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    Столичні поліцейські зловили «колекціонерів» заглушок на диски з емблемами авто (фото)
    Столичні поліцейські зловили «колекціонерів» заглушок на диски з емблемами авто (фото)
    Столичні поліцейські зловили «колекціонерів» заглушок на диски з емблемами авто (фото)
    Столичні поліцейські зловили «колекціонерів» заглушок на диски з емблемами авто (фото)

    Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили спільникам про підозру у вчиненні двадцяти правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

    Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За це чоловікам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

    «Ми перевіряємо причетність зловмисників до вчинення аналогічних правопорушень, скоєних на території Києва», – додав Хальзєв.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал автомобіль
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    Столичні поліцейські зловили «колекціонерів» заглушок на диски з емблемами авто (фото)