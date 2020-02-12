У Китаї заявили про прогрес у боротьбі з коронавірусом



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Пекін веде «народну війну» проти коронавіруса

Президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив про прогрес у профілактичній роботі над поширенням нового коронавіруса.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив Цзіньпін, на даний момент Пекін веде «народну війну» проти коронавіруса і перемагає. Також він зазначив, що після перемоги Китай стане більш процвітаючою державою.

«У теперішній час наша робота по профілактиці та контролю досягла позитивних результатів. У Китаю є впевненість і здатність перемогти у боротьбі з вірусом завдяки його міцної матеріально-технічної бази і багатому практичному досвіду», - заявив президент Китаю.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на даний момент більш 42 тисяч осіб у світі заражені новим коронавірусом, і більше 1 тисячі людей померли від ускладнень, які він викликає.

Керівниця МОЗ Зоряна Скелецька повідомила 11 лютого, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

За станом на 11 лютого від коронавірусу вже померли більше тисячі людей. При цьому одужали майже 4 тисячі людей, яким поставили діагноз пневмоня, викликана новим різновидом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.