Смертельний коронавірус: кількість жертв збільшилася до 1 113



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Кількість смертей від коронавірусу у Китаї перевищила 1 100

За останню добу померли 97 хворих

1 113 людей померли в Китаї від коронавірусу 2019-nCoV.

Про це повідомила місцева Національна комісія охорони здоров’я.

За останню добу померли 97 хворих.

Загальна кількість випадків захворювань на материковій частині Китаю зросла до 44 643. Водночас кількість нових випадків – 2 015 – знижується другий день поспіль.

Серед хворих – щонайменше двоє українців. Обох зняли з круїзного лайнера Diamond Princess, який з 4 лютого перебуває на двотижневому карантині біля берегів Японії через виявлені випадки коронавірусу.

Він належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Керівниця МОЗ Зоряна Скалецька повідомила 11 лютого, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

За станом на 11 лютого від коронавірусу вже померли більше тисячі людей. При цьому одужали майже 4 тисячі людей, яким поставили діагноз пневмоня, викликана новим різновидом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.