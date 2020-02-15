Ситуація з коронавірусом на лайнері Diamond Princess погіршується, американці евакуюють своїх громадян



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Круїзний лайнер Diamond Princess Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Круїзний лайнер перетворився в найбільший осередок зараження вірусом за межами Китаю

Зараження новим китайським коронавірусом виявлено ще у 67 осіб на борту круїзного судна Diamond Princess, яке знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама. Про це оголосив міністр охорони здоров’я, праці і добробуту Японії Кацунобу Като, передає ТАСС.

«Ми виявили ще 67 випадків зараження на судні. Серед них 38 людей не виявляють жодних симптомів захворювання», – сказав він. Громадянство нових інфікованих на даний момент не уточнюється.

Таким чином, загальне число заражених коронавірусів на Diamond Princess досягло 285 осіб, що зробило судно найбільшим осередком інфекції за межами Китаю.

За словами міністра, у зв’язку із закінченням терміну карантину з 19 лютого повинна початися операція по евакуації з лайнера пасажирів, в першу чергу літніх в віці старше 70 років, у яких не виявлять симптомів вірусу. Скільки вона триватиме, не уточнюється.

Загальна кількість заражених новим коронавірусом в Японії до теперішнього часу перевищила 330 осіб.

Посольство США в Японії вже підтвердило намір евакуювати американських громадян з Diamond Princess. Літаки, призначені для евакуації близько 380 американців, прибудуть в токійський аеропорт Ханеда ввечері 16 лютого і вилетять в США вранці наступного дня. З Йокогами американців в аеропорт доставлять на автобусах. При цьому всі вони повинні будуть пройти експрес-обстеження на предмет виявлення симптомів вірусу. Ті, хто в силу стану здоров’я не зможуть евакуюватися на літаку, будуть госпіталізовані в Японії.

Відзначається, що всіх евакуйованих після повернення в США очікує двотижневий карантин.

Нагадаємо, шість нових випадків захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, зафіксовано на лайнері Diamond Princess, що знаходиться на карантині у водах Японії. Міністерство охорони здоров’я Японії перевірило 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні.

Як повідомлялося, евакуація громадян України з провінції Хубей, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

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