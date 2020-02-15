Названо найбільш ймовірний розповсюджувач коронавірусу



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Новий тип коронавірусу схожий з коронавірусом з організму кажана

У Міністерстві науки і техніки Китаю назвали кажанів найвірогіднішим джерелом і розповсюджувачем смертельного коронавірусу.

Начальник управління з науково-технічного розвитку відомства У Юаньбінь припустив, що саме ці тварини переносять пневмонію, викликану зазначеним вірусом, якщо виключити його зв’язок з домашньою птицею і худобою.

Відзначається, що новий тип коронавірусу на 90% схожий з коронавірусом з організму кажана, що мешкає в місті Чжоушань, провінція Чжецзян.

Раніше в лютому Національна комісія охорони здоров’я Китаю проаналізувала статево-віковий склад перших померлих від коронавірусу в китайських лікарнях і з’ясувала, що дві третини з них – чоловіки. Фахівці пов’язали цю гіпотезу з тим, що чоловіки частіше курять, тому в їх легенях вірус швидше розвивається в атипову пневмонію.

Всього коронавірусів covid-19 заражено понад 64 тисяч осіб; 1383 людини загинули, ще 6766 – вилікувалися. Спалах коронавірусу вперше зафіксували в китайському місті Ухань в кінці грудня минулого року. Крім Китаю, випадки захворювання виявлені більш ніж в 20 країнах.

Нагадаємо, у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

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