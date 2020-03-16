НАБУ призупинило прийом громадян через карантин



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Громадяни можуть звернутися в Антикорупційне бюро та його територіальні управління письмово на відповідні поштові адреси

Національне антикорупційне бюро тимчасово призупинило прийом громадян через карантин для запобігання поширенню коронавірусу. Про це сказано в повідомленні пресслужби НАБУ.

Призупинено роботу громадської приймальні НАБУ, її територіальних управлінь, а також призупинено здійснення особистого прийому громадян директором НАБУ й іншими працівниками.

Зазначається, що громадяни можуть звернутися в НАБУ та її територіальні управління письмово на відповідні поштові адреси.

Крім того, повідомити про корупційне правопорушення можна за допомогою звернення на спеціальну телефонну лінію, на електронні адреси, а також заповнивши онлайн-форми на офіційному сайті НАБУ.

Про відновлення роботи громадських приймалень та особистого прийому буде повідомлено додатково на сайті НАБУ.

Крім того, Офіс генерального прокурора також скасував прийом громадян через карантин.

Як повідомлялося, завтра РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

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