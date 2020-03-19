Нацбанк послабив гривню на 21 копійку



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Курс долара продовжує зростання Фото: Апостроф

Курс євро встановлено на рівні 29,7936 грн

Національний банк України на четвер, 19 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 21 копійку - до 27,2685 грн за долар проти 27,0566 грн за долар у середу.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,2685 грн за долар проти 27,0566 грн за долар у середу, курс гривні до євро встановлено на рівні 29,7936 грн проти 29,7271 грн напередодні.

Нагадаємо, що курс долара на міжбанку 18 березня 2020 року у продажу виріс на 26 копійок до 27,41 гривень за долар, курс купівлі до 27,37 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,79 гривень за євро.

Також зауважимо, що 18 березня Приватбанк закрив обмінники. Тимчасово банк буде проводити валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб в безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, вебверсію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування.

17 березня в НБУ повідомили, що в Україну готівкова валюта доставляється із затримкою через карантин у всьому світі.