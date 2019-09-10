Начальник управління Генпрокуратури Гуцуляк подав у відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гуцуляк

Володимир Гуцуляк написав рапорт про звільнення за власним бажанням

Начальник управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури Володимир Гуцуляк подав у відставку. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, він написав рапорт про звільнення за власним бажанням.

Джерело не уточнило, чи задовольнив заяву про відставку генпрокурор Руслан Рябошапка.

Між іншим, згідно з декларацією Гуцуляка, його дружина в 2017 році купила позашляховик 2012 випуску Mercedes за 430 тис гривень, хоча ринкова ціна такого автомобіля починається від 25-30 тис доларів, тобто від 600 тис. гривень.

За даними ЗМІ, Гуцуляк відомий тим, що надав санкцію на прослуховування заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Раніше Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження стосовно Гуцуляка, проте Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала це рішення.

Зазначимо, Рябошапка намір звільнити всіх чинних заступників генпрокурора.

Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська.

Касько заявив, що має намір займатися реформуванням прокуратури.

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. 30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.

Джерело: Українські новини