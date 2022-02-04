Ціна нафти оновила рекорд 2014 року: що стало причиною

Від початку 2022 року нафта марки Brent та WTI зросли приблизно на 18% та 21% відповідно

Brent коштує понад $92 за барель вперше за останні вісім років

Вартість квітневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на Лондонській біржі зросла до $92,09 за барель у п'ятницю. Останній раз ф'ючерси на нафту підіймалися вище за відмітку $92 за барель у жовтні 2014 року, свідчать дані біржі.

Ціна нафти марки WTI коштує до $91,2 за барель, ціна зросла на 1,6%.

Ціни продовжать зростання у зв'язку з рішенням ОПЕК+ зберегти чинну політику поступового збільшення видобутку. Йдеться про видобуток на рівні планових 400 барелів на добу. Геополітична напруга та ризики також повпливали на ріст нафтових ф'ючерсів.

Ф'ючерс – це договір чи контракт, який зазначає, що продавець зобов'язаний постачати покупцю базовий актив за обумовленою ціною та у конкретні терміни.

Також ціна нафти може триматись на пікові у зв'язку з новинами про сильні заморозки в Техасі, які можуть негативно вплинути на нафтогазову інфраструктуру регіону і призвести до перебоїв з постачанням сировини, повідомляє РБК.

Варто зауважити, що у 2022 році нафта марки Brent та WTI зросли приблизно на 18% та 21% відповідно.

27 січня ціна нафти марки Brent подолала показову цифру у $90,07 за барель, що було $1,76, або на 2% більше проти попереднього торгового дня. WTI зросла на $1,75, або на 2%, до $87,35 за барель. Частково причиною зростання ціни тоді стала загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

31 січня ціна нафтових ф'ючерсів знову наблизилась до семирічних показників. Так Brent подорожчала на 92 центи, або на 1% до $90,95 за барель, а WTI – на 99 центів, або 1,1%, до $87,81 за барель. Причини, котрі штовхали ціну вгору – занепокоєння щодо можливого дефіциту пропозиції та геополітичні ризики.

За прогнозами експертів Brent залишиться вище $90 за барель, а WTI наблизиться до $90 за барель. Так вважає аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Тошітака Тадзава.

У НБУ прогнозують, що за результатами 2022 року середньорічна ціна нафти складе $74 за барель.

У Morgan Stanley прогнозують, що нафта може зрости до $100 за барель у цьому році.

Ціна нафти Brent може сягнути $120 у 2022 році, вважають у Bank of America. На зростання ціни повпливає глобальна енергетична криза, різке збільшення попиту на пальне та інші фактори.

«Якщо поточна геополітична напруженість збережеться і члени ОПЕК + не зможуть забезпечити збільшення на 400 тисяч барелів на день, макроекономічні показники в поєднанні з сильними технічними прогнозами можуть привести до того, що ціни підштовхнуться до позначки в $100, де знаходиться наступний (значимий) рівень технічного опору», – казав експерт Еш Гловер з CMC Markets.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія витісняє Росію з ринку нафтопродуктів.

Читайте також:



