Ціна нафти оновила рекорд 2014 року: що стало причиною
Brent коштує понад $92 за барель вперше за останні вісім років
Вартість квітневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на Лондонській біржі зросла до $92,09 за барель у п'ятницю. Останній раз ф'ючерси на нафту підіймалися вище за відмітку $92 за барель у жовтні 2014 року, свідчать дані біржі.
Ціна нафти марки WTI коштує до $91,2 за барель, ціна зросла на 1,6%.
Ціни продовжать зростання у зв'язку з рішенням ОПЕК+ зберегти чинну політику поступового збільшення видобутку. Йдеться про видобуток на рівні планових 400 барелів на добу. Геополітична напруга та ризики також повпливали на ріст нафтових ф'ючерсів.
Також ціна нафти може триматись на пікові у зв'язку з новинами про сильні заморозки в Техасі, які можуть негативно вплинути на нафтогазову інфраструктуру регіону і призвести до перебоїв з постачанням сировини, повідомляє РБК.
Варто зауважити, що у 2022 році нафта марки Brent та WTI зросли приблизно на 18% та 21% відповідно.
27 січня ціна нафти марки Brent подолала показову цифру у $90,07 за барель, що було $1,76, або на 2% більше проти попереднього торгового дня. WTI зросла на $1,75, або на 2%, до $87,35 за барель. Частково причиною зростання ціни тоді стала загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
31 січня ціна нафтових ф'ючерсів знову наблизилась до семирічних показників. Так Brent подорожчала на 92 центи, або на 1% до $90,95 за барель, а WTI – на 99 центів, або 1,1%, до $87,81 за барель. Причини, котрі штовхали ціну вгору – занепокоєння щодо можливого дефіциту пропозиції та геополітичні ризики.
За прогнозами експертів Brent залишиться вище $90 за барель, а WTI наблизиться до $90 за барель. Так вважає аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Тошітака Тадзава.
У НБУ прогнозують, що за результатами 2022 року середньорічна ціна нафти складе $74 за барель.
У Morgan Stanley прогнозують, що нафта може зрости до $100 за барель у цьому році.
Ціна нафти Brent може сягнути $120 у 2022 році, вважають у Bank of America. На зростання ціни повпливає глобальна енергетична криза, різке збільшення попиту на пальне та інші фактори.
«Якщо поточна геополітична напруженість збережеться і члени ОПЕК + не зможуть забезпечити збільшення на 400 тисяч барелів на день, макроекономічні показники в поєднанні з сильними технічними прогнозами можуть привести до того, що ціни підштовхнуться до позначки в $100, де знаходиться наступний (значимий) рівень технічного опору», – казав експерт Еш Гловер з CMC Markets.
Також повідомлялося, що Саудівська Аравія витісняє Росію з ринку нафтопродуктів.