Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по об'єктах «Нафтогазу»: ракета пошкодила інфраструктуру підземного сховища

Надія Карбунар
glavcom.ua
Удар по об'єктах «Нафтогазу»: ракета пошкодила інфраструктуру підземного сховища
Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає
фото з відкритих джерел

Наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків

Окупаційна армія Росії вранці 24 березня атакувала енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, були пошкоджені обʼєкти Групи «Нафтогаз» на заході. Як розповів очільник НАК Олексій Чернишов, російська ракета пошкодила інфраструктуру одного з українських підземних сховищ газу (ПСГ).

«Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі. Ситуація під контролем наших спеціалістів та всіх залучених служб», –  повідомив Чернишов.

За його словами, наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків.

«Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей», – додав очільник «Нафтогазу».

Нагадаємо, під час обстрілу України вранці 24 березня окупанти пошкодили об'єкти «Нафтогазу». На щастя обійшлося без постраждалих.

Приблизно о 9:30 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через загрозу застосування балістики. Врог вдарив ракетами «Кинджал» по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

У ніч на 24 березня в Україні також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Крім того, під ракетний удар потрапила столиця, тут зафіксовано падіння уламків у двох районах міста. А в результаті ракетної атаки на Київщину сотні домівок лишилися без світла.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів. 

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.

Теги: пожежа російська ракета тривога Щастя Олексій Чернишов столиця ракета армія окупанти Кинджал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під російський удар потрапив об'єкт «Нафтогазу»
Окупанти атакували об'єкти «Нафтогазу» на заході України
Сьогодні, 12:49
З магазину підозрювана виносила лише продукти харчування
У Полтаві жінка 19 разів не заплатила за продукти в одному і тому ж магазині
Сьогодні, 02:50
Серед затриманих 358 членів ХАМАС та «Ісламського джихаду»
Армія Ізраїлю: понад 600 терористів затримано у лікарні в Газі
22 березня, 07:56

Події в Україні

Військово-морські сили повідомили, скільки у Росії залишилося великих десантних кораблів
Військово-морські сили повідомили, скільки у Росії залишилося великих десантних кораблів
Удар по Львівщині: влада повідомила про ситуацію на об'єкті, який атакувала РФ
Удар по Львівщині: влада повідомила про ситуацію на об'єкті, який атакувала РФ
19-річний боєць ЗСУ з Дубліна уразив шість російських гармат за день
19-річний боєць ЗСУ з Дубліна уразив шість російських гармат за день
Удар по об'єктах «Нафтогазу»: ракета пошкодила інфраструктуру підземного сховища
Удар по об'єктах «Нафтогазу»: ракета пошкодила інфраструктуру підземного сховища
Удар «Кинжалами» по Львівщині: аналітики вказали на небезпечну тенденцію
Удар «Кинжалами» по Львівщині: аналітики вказали на небезпечну тенденцію
ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno
ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно
16K
Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо
12K
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
8280
Глава Одещини розказав, що його врятувало під час ракетного удару, в якому загинуло два десятки людей
8071
Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту
7246
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Сьогодні, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Сьогодні, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Сьогодні, 12:50
Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Сьогодні, 11:27
Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua