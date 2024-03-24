Удар по об'єктах «Нафтогазу»: ракета пошкодила інфраструктуру підземного сховища

Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає

Наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків

Окупаційна армія Росії вранці 24 березня атакувала енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, були пошкоджені обʼєкти Групи «Нафтогаз» на заході. Як розповів очільник НАК Олексій Чернишов, російська ракета пошкодила інфраструктуру одного з українських підземних сховищ газу (ПСГ).

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«Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі. Ситуація під контролем наших спеціалістів та всіх залучених служб», – повідомив Чернишов.

За його словами, наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків.

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«Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей», – додав очільник «Нафтогазу».

Нагадаємо, під час обстрілу України вранці 24 березня окупанти пошкодили об'єкти «Нафтогазу». На щастя обійшлося без постраждалих.

Приблизно о 9:30 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через загрозу застосування балістики. Врог вдарив ракетами «Кинджал» по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

У ніч на 24 березня в Україні також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

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Крім того, під ракетний удар потрапила столиця, тут зафіксовано падіння уламків у двох районах міста. А в результаті ракетної атаки на Київщину сотні домівок лишилися без світла.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів.

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.