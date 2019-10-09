  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Білому домі офіційно відмовились співпрацювати у справі про імпічмент Трампу

    • Розсилка
    <span>24 вересня у Палаті представників США запустили процедуру імпічменту Дональду Трампу</span> - У Білому домі офіційно відмовились співпрацювати у справі про імпічмент Трампу
    24 вересня у Палаті представників США запустили процедуру імпічменту Дональду Трампу

    Лист-відповідь Білого дому надійшов після того, як адміністрація Трампа заборонила послу США Гордону Сондленду в Європейському Союзі свідчити у Конгресі

    У Білому домі офіційно відмовились співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

    Про це повідомляє BBC.

    Також у адміністрації американського президента назвали лист, надісланий лідерам демократичної партії, «безпідставним» та «конституційно недійсним» та відхилили його.

    Також повідомляється, що лист-відповідь Білого дому надійшов після того, як адміністрація Трампа заборонила послу США Гордону Сондленду в Європейському Союзі свідчити у Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Трампу.

    Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

    Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

    Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

    Читайте також: 
    США Дональд Трамп партії документи розслідування імпічмент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ