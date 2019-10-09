У Білому домі офіційно відмовились співпрацювати у справі про імпічмент Трампу



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24 вересня у Палаті представників США запустили процедуру імпічменту Дональду Трампу

Лист-відповідь Білого дому надійшов після того, як адміністрація Трампа заборонила послу США Гордону Сондленду в Європейському Союзі свідчити у Конгресі

У Білому домі офіційно відмовились співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

Про це повідомляє BBC.

Також у адміністрації американського президента назвали лист, надісланий лідерам демократичної партії, «безпідставним» та «конституційно недійсним» та відхилили його.

Також повідомляється, що лист-відповідь Білого дому надійшов після того, як адміністрація Трампа заборонила послу США Гордону Сондленду в Європейському Союзі свідчити у Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Трампу.

Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.