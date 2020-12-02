У Раді хочуть заслухати представників СБУ через виконання угорського гімну на Закарпатті

Угорщина неодноразово застосовувала своє членство у НАТО та ЄС як «інструмент тиску і шантажу» щодо України, робить і зараз, - депута

Ми будемо вимагати притягнути до відповідальності осіб в організації виконання такого гімну, - Верещук

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради планує заслухати 2 грудня представників СБУ про ситуацію на Закарпатті, де під час інавгурації місцеві депутати виконали гімн Угорщини. Про це заявила голова підкомітету з питань держбезпеки та оборони, нардеп від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.

«Я буду ставити сьогодні на засіданні комітету це питання на розгляд. Ми хочемо почути від представників СБУ, яку оцінку саме вони дають цьому факту, тому що політично це (виконання угорського гімну — ред.) — неприйнятно. Гімн не є просто піснею. Це не є щось таке, що можна виконувати на засіданнях сесій. Це є державний символ», — зазначила вона.

За словами Верещук, представники комітету хочуть зрозуміти, наскільки систематично відбувалися ці речі на Закарпатті та наскільки вони можуть бути пов’язані з російським впливом та російською гібридною війною в Україні.

«Ми будемо вимагати притягнути до відповідальності осіб, якщо вони будуть визнані винними в організації такого процесу, в організації виконання такого гімну», — додала Верещук.

На думку депутата, Угорщина неодноразово застосовувала своє членство у НАТО та ЄС як «інструмент тиску і шантажу» щодо України, робить і зараз.

«Угорська сторона (при всій моїй повазі до наших партнерів) має розуміти, що як би вони відреагували, якби у них на засіданні їхньої ради відбулось виконання українського гімну? Це ж відразу кримінальне провадження!» — наголосила Верещук.

Нагадаємо, у посольстві Угорщини заявили, що депутати на Закарпатті виконували не гімн, а молитву.

Наразі Служба безпеки України перевіряє наявність ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

21 листопада частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.