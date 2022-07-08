Наші захисники відзвітували про втрати ворога на півдні

ЗСУ знищили 12 загарбників, танк, гаубицю та склад боєприпасів

Українські захисники на півдні нанесли 7 липня авіаудари по опорному пункту та району скупчення росіян, а також по місцю зосередження російської техніки в районі Давидова Броду і Правдиного Херсонської області. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Втрати окупантів на півдні упродовж 7 липня склали:

12 солдатів,

танк,

гаубиця «Мста-Б»,

склад боєприпасів,

безпілотник «Орлан-10», знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля.

«Нових ударних угруповань не створює, дотримується тактики артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних атак», – кажуть військові.

Обстановка на півдні динамічна, але підконтрольна силам оборони.

Наші авіатори тричі нанесли удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидова Броду і Правдиного.

Вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу «Калібр» з чотирьох надводних та двох підводних носіїв.

Нагадаємо, ЗСУ відбили гелікоптерну атаку на Херсонщині.

Напередодні ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів.

Також президент 6 липня заявив, що ЗСУ просуваються на кількох напрямках.