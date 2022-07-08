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    Новини

    Наші захисники відзвітували про втрати ворога на півдні

    Обстановка динамічна, але підконтрольна силам оборони - Наші захисники відзвітували про втрати ворога на півдні
    Обстановка динамічна, але підконтрольна силам оборони
    фото: Геншта

    ЗСУ знищили 12 загарбників, танк, гаубицю та склад боєприпасів

    Українські захисники на півдні нанесли 7 липня авіаудари по опорному пункту та району скупчення росіян, а також по місцю зосередження російської техніки в районі Давидова Броду і Правдиного Херсонської області. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

    Втрати окупантів на півдні упродовж 7 липня склали:

    • 12 солдатів,
    • танк,
    • гаубиця «Мста-Б»,
    • склад боєприпасів,
    • безпілотник «Орлан-10», знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля.

    «Нових ударних угруповань не створює, дотримується тактики артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних атак», – кажуть військові.

    Обстановка на півдні динамічна, але підконтрольна силам оборони.

    Наші авіатори тричі нанесли удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидова Броду і Правдиного.

    Вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу «Калібр» з чотирьох надводних та двох підводних носіїв.

    Нагадаємо, ЗСУ відбили гелікоптерну атаку на Херсонщині.

    Напередодні ЗСУ на півдні «мінусували» чотири склади ворога і майже 40 окупантів.

    Також президент 6 липня заявив, що ЗСУ просуваються на кількох напрямках.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна президент безпілотник окупація #stoprussia
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    Наші захисники відзвітували про втрати ворога на півдні