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    Наступні переговори Контактної групи відбудуться 15 червня

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    <span>Спецпредставниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау</span> - Наступні переговори Контактної групи відбудуться 15 червня
    Спецпредставниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау

    В ОБСЄ заявляють про зменшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі

    Наступна зустріч представників Тристоронньої контактної групи запланована на 15 червня, повідомила спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Гайді Ґрау.

    Заяву Ґрау від 10 червня за підсумками засідання ТКГ, що пройшло в режимі відеоконференції, сьогодні поширила пресслужба ОБСЄ.

    Вона повідомила, що кількість порушень режиму тиші на Донбасі, за даними спостерігачів ОБСЄ, значно зменшилася від часу попередньої зустрічі Тристоронньої контактної групі з питань врегулювання на Донбасі два тижні тому.

    «Окрім оцінки загальної ситуації в зоні конфлікту, робоча група з питань безпеки розглядала питання, пов’язані з розведенням сил і засобів, зокрема визначення додаткових зон розведення, передбачене за підсумками зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі в грудні 2019 року», – заявила Ґрау.

    Також нагадаємо, що РФ звинуватила Україну у виході з Мінського процесуРаніше на переговорах політичної підгрупи по Донбасу в новому форматі представник Росії не висловлював протесту проти участі переселенців. Водночас представники бойовиків намагалися провокувати українську сторону.

    До слова, до політичної підгрупи як представники ОРДЛО приєдналися журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар Костянтин Лібстер і голова громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан.

    Як відомо, у травні оновлена Тристороння контактна група провела переговори по Донбасу.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».

    Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

    Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі. 

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