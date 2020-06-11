Наступні переговори Контактної групи відбудуться 15 червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецпредставниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау

В ОБСЄ заявляють про зменшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі

Наступна зустріч представників Тристоронньої контактної групи запланована на 15 червня, повідомила спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Гайді Ґрау.

Заяву Ґрау від 10 червня за підсумками засідання ТКГ, що пройшло в режимі відеоконференції, сьогодні поширила пресслужба ОБСЄ.

Вона повідомила, що кількість порушень режиму тиші на Донбасі, за даними спостерігачів ОБСЄ, значно зменшилася від часу попередньої зустрічі Тристоронньої контактної групі з питань врегулювання на Донбасі два тижні тому.

«Окрім оцінки загальної ситуації в зоні конфлікту, робоча група з питань безпеки розглядала питання, пов’язані з розведенням сил і засобів, зокрема визначення додаткових зон розведення, передбачене за підсумками зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі в грудні 2019 року», – заявила Ґрау.

Також нагадаємо, що РФ звинуватила Україну у виході з Мінського процесу. Раніше на переговорах політичної підгрупи по Донбасу в новому форматі представник Росії не висловлював протесту проти участі переселенців. Водночас представники бойовиків намагалися провокувати українську сторону.

До слова, до політичної підгрупи як представники ОРДЛО приєдналися журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар Костянтин Лібстер і голова громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан.

Як відомо, у травні оновлена Тристороння контактна група провела переговори по Донбасу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.