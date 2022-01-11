«НАТО+» для України, скандал із п’яним полковником у декреті. 11 січня за хвилину

Визнання за Україною статусу «країни НАТО+» уможливить швидке ухвалення рішень про надання та продаж американських оборонних товарів та послуг

Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни, Токаєв затвердив новий уряд Казахстану, «Омікрон» накриє Україну до кінця січня

Конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає

Американські конгресмени від Республіканської партії зареєстрували законопроєкт, який оголосить Україну «країною НАТО+» і полегшить надання збройної та безпекової допомоги в разі військової агресії. Автори законопроєкту стверджують, що визнання за Україною статусу «країни НАТО+» уможливить швидке ухвалення рішень про надання та продаж американських оборонних товарів та послуг.

Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

Путін відклав вторгнення? ЗМІ дізналися причини

Офіційні представники адміністрації президента США вважають, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни через занадто м'яку зиму. Про це пише The New York Times.

Представники адміністрації США зазначають, що вікно для вторгнення Путіна до України обмежене, оскільки весняна відлига може створити непрохідні умови для російської важкої військової техніки.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

Токаєв затвердив новий уряд Казахстану з частиною «старих» міністрів

У вівторок, 11 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв затвердив склад нового уряду. Про це йдеться в указі Токаєва. Головою кабінету міністрів став колишній перший віцепрем'єр Аліхан Смаїлов. Свої посади зберегли міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді, міністр оборони Мурат Бектанов та голова МВС Єрлан Тургумбаєв.

Романа Скляра призначили першим заступником прем'єр-міністра республіки, а пости віцепрем'єрів отримали Єрали Тугжанов, Мухтар Тлеуберді та Бахит Султанов.

Зарплати правоохоронців зростуть: коли і на скільки

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував підвищення зарплат правоохоронцям від лютого 2022 року. За словами міністра, через те, що в бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок «ковідного фонду», держбюджет на 2022 рік передбачає виділення на зарплати правоохоронцям 2,8 млрд грн. З них 1 млрд грн отримає Нацполіція.

Європарламент після смерті президента визначився з датою обрання його наступника

Сьогодні, 11 грудня, у віці 65 років помер президент Європейського парламенту Давід Сассолі, а нового голову оберуть вже 18 січня. Згідно з регламентом, тимчасове управління Європарламентом забезпечуватиметься першим віцепрезидентом. Вибори нового голови відбудуться вже 18 січня під час пленарного засідання у Страсбурзі.

Поліція відреагувала на скандал: п’яний полковник під час затримання був у декреті

Полковник поліції В’ячеслав Єфтеній, якого п'яним спіймали за кермом автомобіля у Чернівцях, під час інциденту не перебував на посаді начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області, бо пішов у відпустку по догляду за дитиною.

Як повідомлялося, вночі 8 січня патрульні на Буковині зупинили водія, який проїхав на заборонний знак. Під час розмови у нього виявили ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

Виявилося, що за кермом був В'ячеслав Єфтеній, повідомлялося, що він начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області.

«Омікрон» накриє Україну до кінця січня: прогноз МОЗ

В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на тлі поширення нового «Омікрон»-штама. Пік захворюваності триватиме протягом кількох місяців. Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

За прогнозами чиновника МОЗ, черговий сплеск буде починаючи з кінця січня, «у цей час буде більше «Омікрону». «Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня», – зазначив Кузін.