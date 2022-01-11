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    Токаєв затвердив новий уряд Казахстану з частиною «старих» міністрів

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    Новим прем'єр-міністром Казахстану став Аліхан Смаїлов - Токаєв затвердив новий уряд Казахстану з частиною «старих» міністрів
    Новим прем'єр-міністром Казахстану став Аліхан Смаїлов
    фото: government.kz

    Кілька міністрів зберегли свої посади, зокрема, глава МВС

    У вівторок, 11 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв затвердив склад нового уряду. Про це йдеться в указі Токаєва.

    Головою кабінету міністрів став колишній перший віцепрем'єр Аліхан Смаїлов.

    Свої посади зберегли міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді, міністр оборони Мурат Бектанов та голова МВС Єрлан Тургумбаєв.

    Романа Скляра призначили першим заступником прем'єр-міністра республіки, а пости віцепрем'єрів отримали Єрали Тугжанов, Мухтар Тлеуберді та Бахит Султанов.

    Посаду міністра енергетики отримав Болат Акчулаков.

    5 січня Токаєв прийняв відставку уряду та призначив Смаїлова тимчасово виконуючим обов'язок голови Кабміну республіки. Повідомлялося, що урядовці продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу кабміну.

    Сьогодні Кремль відповів, коли забере з Казахстану «миротворців».

    До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

    А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані.

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    Теги: кадрові зміни Казахстан уряд Касим-Жомарт Токаєв
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    Токаєв затвердив новий уряд Казахстану з частиною «старих» міністрів