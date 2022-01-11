«Кров російських солдат буде високою платою». Американський дипломат попередив Путіна

Ну думку Тейлора, американський уряд не планує умиротворювати Росію, однак вести переговори з країною-агресоркою потрібно

«США не мають жодного наміру умиротворювати росіян»

Наразі США намагаються стримувати Росію від агресії, даючи росіянам чітко зрозуміти, яку високу ціну доведеться сплатити за агресію щодо України. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив експосол США в Україні Вільям Тейлор.

«Спроба умиротворення Росії чи Китаю не спрацює. Ми знаємо, що таке умиротворення. І наразі не має жодних ознак, що США, американський уряд збираються умиротворяти Росію», – сказав Тейлор.

Водночас дипломат не бачить проблеми в тому, щоб вести перемовини з росіянами. «Звісно, у США немає жодного наміру умиротворювати росіян, жертвуючи суверенітетом будь-якої суверенної країни, включаючи Україну», – додав він.

Тейлор наголосив, що США зможуть зможемо стримувати Росію, Путіна. «І, насправді, ми намагаємось це робити, даючи росіянам (і особливо пану Путіну), а також людям, що ухвалюють рішення в Кремлі, дуже чітко зрозуміти, що фінансові і політичні наслідки, а також кров російських солдат будуть дуже високою платою», – підкреслив дипломат.

Також Тейлор зазначив, що, на його думку, Путін одержимий Україною.

За даними The New York Times, президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває. Американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальне число до 175 тисяч. Поки пересування військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики.

До слова, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.