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    «Кров російських солдат буде високою платою». Американський дипломат попередив Путіна

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    Ну думку Тейлора, американський уряд не планує умиротворювати Росію, однак вести переговори з країною-агресоркою потрібно - «Кров російських солдат буде високою платою». Американський дипломат попередив Путіна
    Ну думку Тейлора, американський уряд не планує умиротворювати Росію, однак вести переговори з країною-агресоркою потрібно
    фото: УП

    «США не мають жодного наміру умиротворювати росіян»

    Наразі США намагаються стримувати Росію від агресії, даючи росіянам чітко зрозуміти, яку високу ціну доведеться сплатити за агресію щодо України. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив експосол США в Україні Вільям Тейлор.

    «Спроба умиротворення Росії чи Китаю не спрацює. Ми знаємо, що таке умиротворення. І наразі не має жодних ознак, що США, американський уряд збираються умиротворяти Росію», – сказав Тейлор.

    Водночас дипломат не бачить проблеми в тому, щоб вести перемовини з росіянами. «Звісно, у США немає жодного наміру умиротворювати росіян, жертвуючи суверенітетом будь-якої суверенної країни, включаючи Україну», – додав він.

    Тейлор наголосив, що США зможуть зможемо стримувати Росію, Путіна. «І, насправді, ми намагаємось це робити, даючи росіянам (і особливо пану Путіну), а також людям, що ухвалюють рішення в Кремлі, дуже чітко зрозуміти, що фінансові і політичні наслідки, а також кров російських солдат будуть дуже високою платою», – підкреслив дипломат.

    Також Тейлор зазначив, що, на його думку, Путін одержимий Україною.

    За даними The New York Times, президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває. Американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальне число до 175 тисяч. Поки пересування військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики.

    До слова, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

    Читайте також інтерв'ю: Вільям Тейлор: Путін одержимий Україною. Ви перебуваєте під дулом пістолета
    Теги: США війна Путін Вільям Тейлор
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    «Кров російських солдат буде високою платою». Американський дипломат попередив Путіна