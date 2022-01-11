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    «Омікрон» накриє Україну до кінця січня: прогноз МОЗ

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    Українські медики прогнозують черговий спалах коронавірусу, який триватиме до квітня&nbsp; - «Омікрон» накриє Україну до кінця січня: прогноз МОЗ
    Українські медики прогнозують черговий спалах коронавірусу, який триватиме до квітня 
    фото з відкритих джерел

    Тривалість і розмах нової хвилі коронавірусу залежитиме, зокрема, від кількості вакцинованих українців

    В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на тлі поширення нового «Омікрон»-штама. Пік захворюваності триватиме протягом кількох місяців. Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю BBC Україна.

    За прогнозами чиновника МОЗ, черговий сплеск буде починаючи з кінця січня, «у цей час буде більше «Омікрону».

    «Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня», – зазначив Кузін.

    На запитання про те, чи цей спалах буде тривалим, він відповів: «Так».

    «Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу», – додав головний санлікар.

    На початку весни МОЗ дозволить Covid-вакцинацію дітей від 5 років: про що треба знати батькам.

    Нагадаємо, що станом на ранок 11 січня на карантинній мапі України вже дві «помаранчеві» області.

    Додамо, що вчора Covid-19 забрав життя понад 200 українців.

    В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, отримали дві дози – 14 039 548 людини, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.

    Як вже відомо, МОЗ розгорне в Україні 800 бригад для Covid-вакцинації в селах. Крім того, неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна епідемія щеплення вакцинація Ігор Кузін
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    «Омікрон» накриє Україну до кінця січня: прогноз МОЗ