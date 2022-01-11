Зеленський запропонував Канаді оновити декларацію про особливе партнерство

Володимир Зеленський під час сьогоднішніх перемовин запросив Джастіна Трюдо відвідати нашу державу у 2022 році

Президент України провів телефону розмову з канадським прем'єром

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Як повідомляє пресслужба Банкової, український лідер запропонував оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою.

«З огляду на безпрецедентний характер наших двосторонніх відносин, а також нові зовнішні виклики та пріоритети пропоную доручити нашим міністрам закордонних справ оновити Спільну декларацію», – сказав Зеленський.

Президент України також поінформував прем'єр-міністра Канади про ситуацію на сході нашої держави та на кордоні, а також повідомив про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів, відзначивши роль друзів і партнерів України в питанні врегулювання ситуації і недопущення посилення російської агресії.

«Позиція західних країн у діалозі з РФ має залишатися твердою й рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля», – заявив Зеленський.

Під час розмови президент наголосив на незмінності євроатлантичного курсу нашої держави та висловив переконання, що Канада продовжуватиме надавати всіляку підтримку Україні на шляху набуття членства в Альянсі.

«Ніхто, крім України та НАТО, не повинен мати вплив на процес нашої інтеграції з Альянсом», – зазначив Зеленський.

Окремо наголошувалося на важливості продовження канадської тренувальної місії Unifier з підготовки українських військових. Президент України та прем’єр-міністр Канади погодилися з необхідністю докладати спільних зусиль, щоб домогтися належної компенсації для родин жертв катастрофи літака рейсу МАУ PS752, який два роки тому був збитий над Тегераном.

«Глава держави висловив подяку канадській стороні за рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень. Володимир Зеленський запросив Джастіна Трюдо відвідати нашу державу у 2022 році», – резюмується у комюніке.

Нагадаємо, минулого місяця Зеленський і Трюдо обговорили посилення санкцій проти Росії.