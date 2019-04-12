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    НАТО планує відправити в Чорне море підводні човни

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    НАТО планує відправити в Чорне море підводні човни
    Фото: Вікіпедія

    За словами депутата федерального парламенту Канади Джеймса Безана, якщо цього не зробити, Путін намагатиметься «все більше і більше просуватися по чужій території»

    НАТО планує відправити в Чорне море підводні човни в рамках розширення своєї присутності в чорноморському регіоні. Про це заявив депутат федерального парламенту Канади Джеймс Безан, повідомляє «Укрінформ».

    За словами Безана, якщо цього не зробити, президент РФ Володимир Путін намагатиметься «все більше і більше просуватися по чужій території».

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    «Ми також повинні посилювати свою присутність і в Чорному морі. Ми навіть говоримо про підводні човни, які зараз є в Середземному морі, але можуть «несподівано» з'явитися і в Чорному морі. Якщо у нас є домовленості і конвенції про те, що ми повинні брати участь у певних зусиллях в Чорноморському басейні, то ми будемо це робити», - зазначив Безан.

    Нагадаємо, країни НАТО та Україна у п'ятницю, 5 квітня, розпочали спільні навчання у Чорному морі «Морський щит 19». Багатонаціональні морські навчання проходитимуть із 5 по 13 квітня у Чорному морі.

    У Чорному морі станом на 1 квітня перебували кораблі НАТО: так, у морі одночасно знаходилися шість фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2). Підкреслювалося, що така присутність є безпрецедентним фактом. Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про плани посилення присутності в Чорному морі.

    Нагадаємо, у НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі.

    Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

    Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

    Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.

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    Чорне море США НАТО Путін навчання Україна
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