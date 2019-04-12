Канада пообіцяла і надалі охороняти безпеку у Чорному морі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна мала б проводити свою переконливу політику в країнах регіону, - посол

Канада братиме більше участі у навчаннях і більше її кораблів заходитиме у Чорне море, - посол Канади

Канадські кораблі і надалі будуть заходити у Чорне море для посилення безпекової складової регіону. Про це заявив посол Канади Роман Ващук під час виступу на Київському безпековому форумі.

«Канада прийняла більшу участь у військових навчаннях і більше наших кораблів буде заходити в Чорне море у майбутньому. Ми також хотіли б, щоб був більший обмін інформацією, спостереженнями за подіями в Чорному морі. У нас є певні проекти, спрямовані на це», — сказав Ващук.

Він запропонував в контексті стратегічного розвитку України, посилити співпрацю з найближчими країнами-членами НАТО в Чорноморському регіоні — Румунією, Болгарією і Туреччиною.

«Україна мала б проводити свою переконливу політику в країнах регіону, з тим, щоб об’єднати зусилля країн НАТО в регіоні», — додав посол.

Як повідомлялося, НАТО затвердило «чорноморський пакет» для України та Грузії. «НАТО має комплексний пакет допомоги для України з 2016 року. У Вашингтоні міністри закордонних справ вирішили посилити ситуаційну обізнаність НАТО в Чорноморському регіоні, а також посилити підтримку ключових партнерів в Чорному морі – тобто України і Грузії. Тому ми збираємося приділяти більше уваги відвідуванню портів, навчання та обміну інформацією для наших партнерів. Рішення було прийнято на минулому тижні, і тепер його реалізація повинна початися», – сказав глава Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

Нагадаємо, 11 квітня понад 10 російських кораблів вийшли в Чорне море у відповідь на навчання НАТО.

До слова, у НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі.

Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.