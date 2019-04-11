Понад 10 російських кораблів вийшли в Чорне море у відповідь на навчання НАТО



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У заході задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили, допоміжні і рятувальні судна, залучені літаки і вертольоти морської авіації та сили ППО флоту

Понад 10 кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації вийшли з баз в анексованому Севастополі і Новоросійську для проведення навчань у морських полігонах у Чорному морі на тлі навчань НАТО «Морський щит - 2019» (Sea Shield – 2019). Про це в четвер, 11 квітня, повідомляє прес-служба Південного військового округу Міноборони Росії.

«На першому етапі навчань угрупування кораблів при виході з пунктів базування здійснило проведення за тралом, а потім у складі тактичних груп провели навчання з протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

У заході задіяні понад 10 кораблів, серед яких ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили, допоміжні і рятувальні судна, залучені літаки і вертольоти морської авіації та сили ППО флоту.

Зазначається, що паралельно десант морської піхоти висадився на берег загальновійськового полігону в окупованому Криму. Підрозділи морської піхоти Чорноморського флоту відпрацювали завдання десантування з великих десантних кораблів і в складі аеромобільних груп із вертольотів армійської авіації.

Як повідомлялось, у Чорному морі з 5 по 13 квітня проходять масштабні багатонаціональні морські навчання Північноатлантичного договору «Морський щит - 2019» (Sea Shield – 2019).

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