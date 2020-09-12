Шведський парламентарій теж висунув Трампа на Нобелівську премію миру



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Дональд Трамп номінований на Нобелівську премію миру

Американський президент номінований за посередництво в мирній угоді між Сербією та самопроголошеним Косово

Член шведського парламенту Магнус Якобсон висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за посередництво в мирній угоді між Сербією та самопроголошеним Косово.

Про це повідомляє New York Post.

За його словами, він висуває кандидатуру адміністрації Трампа та двох європейських країн за їх «спільну роботу заради миру і економічного розвитку в рамках угоди про співпрацю, підписаної у Білому домі».

Раніше в Білому Домі заявили, що представники Сербії та самопроголошеного Косова під час переговорів в США домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері.

Нагадаємо, що 9 вересня депутат парламенту Норвегії Крістіан Тібрінг-Гедді висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

У 2018 році Тібрінг-Гедді разом з іншою офіційною особою також висував кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру після саміту президента США в Сінгапурі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

При цьому норвезький депутат стверджує, що не намагається «вислужитися» перед президентом США.

Нагадаємо, на сайті Нобелівського комітету наголошується, що претендента може номінувати на премію будь-яка особа, «яка відповідає критеріям». Зокрема, це може бути діючий глава держави або уряду. Розголошення інформації про кандидатів, що не удостояться нагороди, допустимо лише після закінчення 50 років.

Нобелівська премія миру щорічно присуджується в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у справу зміцнення миру.

До відома, у 2019 році прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру «за внесок в денуклеаризацію Корейського півострова і підтримання миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні».

Як повідомлялося, Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.