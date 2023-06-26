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У Данії стартували навчання українських пілотів на F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Данії стартували навчання українських пілотів на F-16
Навчання проходять на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Південній Ютландії
фото: defence-ua.com

Українські пілоти повинні пройти від шести до восьми місяців навчання

У Данії розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16. До того ж, країна планує замінити свої літаки F-16 на F-35 раніше, ніж очікувалося. Про це повідомляє AP.

Виконуючий обов'язки міністра оборони Троелс Лунд Поульсен зазначив, що Данія, яка є членом НАТО, «зробила крок щодо початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів».

«Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні датських винищувачів F-16 і скільки їх має бути», – сказав він.

За словами міністра оборони, українські пілоти повинні пройти від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можлива передача датських літаків F-16 стане реальністю.

Окрім того, він також заявив, що Данія зніме літаки F-16 з озброєння у 2025 році. Це на два роки раніше запланованого.

Так, країна замовила 27 винищувачів F-35A, які замінять більш ніж 40-річні F-16. Перехід на F-35A Joint Strike Fighter відбудеться з кінця 2023 року до кінця 2025 року.

Нагадаємо, влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, але за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Раніше Поульсен запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на території Данії.  За його словами, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Південній Ютландії – там розташовані данські винищувачі цього класу.

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Теги: Данія навчання озброєння влада винищувач

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