НАЗК викликає 23 керівників партій через порушення у звітах
Антикорупційне агентсво чекає з роз'ясненнями, зокрема, Добкіна та Рубана
За результатами аналізу звітів політичних партій за четвертий квартал 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило чисельні ознаки порушень.
Щоб з’ясувати обставини цих можливих порушень порядку подання фінансової звітності НАЗК запрошує керівників 23 політичних партій для надання пояснень з 22 по 25 червня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Агентства.
Для надання пояснень запрошуються:
- Михайло Добкін, політична партія «Християнські соціалісти»
- В’ячеслав Азаров, політична партія «Союз анархістів України»
- Андрій Малахов, «Політична партія «Воїни АТО»
- Михайло Гуцол, «Зелена екологічна партія України «Райдуга»
- Руслан Руденко, політична партія «Українці разом»
- Михайло Ямненко, «Козацька партія України»
- Сергій Кондрашов, політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Нова Україна»
- Людмила Давидова, політична партія «Нова демократія»
- Станіслав Габелев, політична партія «Блок лівих сил»
- Антон Соколов, політична партія «Київська громада»
- Андрій Свищ, політична партія «Порядок. Відповідальність, Справедливість»
- Артур Снігир, політична партія «Всеукраїнське об’єднання городян «Перспектива»
- Юрій Потомський, політична партія «Право народу»
- Григорій Кузьмич, політична партія «Національно-демократичне об’єднання «Україна»
- Леонід Грицаєнко, «Народно-демократична партія патріотів України»
- Дмитро Подлужний, «Партія українського народу»
- Юрій Крутько, «Аграрна партія України»
- Ігор Беркут, політична партія «Велика Україна»
- Віктор Карпович, політична партія «Сам за себе»
- Володимир Тесля, політична партія «Свідома нація»
- Сергій Сиротенко, політична партія «За Україну!»
- Володимир Рубан, політична партія «Офіцерський Корпус»
- Гаіна Третяк, «Партія розвитку громад»
Також для надання пояснень запрошується кандидат в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179 Денис Шейбут у зв’язку з можливим порушенням строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду.
У відомстві нагадують, що партії, які вже почали готувати звіти за перший та другий квартали 2020 року в паперовому вигляді, можуть подати їх разом із електронним носієм лише до 16 липня. Надалі звіти можливо буде подати лише в онлайн-форматі через Єдиний державний реєстр звітності політичних партій.
Раніше НАЗК зобов’язало партії подавати звітність тільки в онлайнформаті.
До слова, фракція партії «Слуга народу» планує 21 липня представити публічний звіт щодо своєї діяльності.
Також нагадаємо, що 153 народні депутати фракції «Слуга народу» є мільйонерами відповідно до даних їх декларацій. Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, мільйонером є кожен другий депутат монобільшості.
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