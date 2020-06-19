НАЗК викликає 23 керівників партій через порушення у звітах



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Антикорупційне агентсво чекає з роз'ясненнями, зокрема, Добкіна та Рубана

За результатами аналізу звітів політичних партій за четвертий квартал 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило чисельні ознаки порушень.

Щоб з’ясувати обставини цих можливих порушень порядку подання фінансової звітності НАЗК запрошує керівників 23 політичних партій для надання пояснень з 22 по 25 червня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Для надання пояснень запрошуються:

Михайло Добкін, політична партія «Християнські соціалісти» В’ячеслав Азаров, політична партія «Союз анархістів України» Андрій Малахов, «Політична партія «Воїни АТО» Михайло Гуцол, «Зелена екологічна партія України «Райдуга» Руслан Руденко, політична партія «Українці разом» Михайло Ямненко, «Козацька партія України» Сергій Кондрашов, політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Нова Україна» Людмила Давидова, політична партія «Нова демократія» Станіслав Габелев, політична партія «Блок лівих сил» Антон Соколов, політична партія «Київська громада» Андрій Свищ, політична партія «Порядок. Відповідальність, Справедливість» Артур Снігир, політична партія «Всеукраїнське об’єднання городян «Перспектива» Юрій Потомський, політична партія «Право народу» Григорій Кузьмич, політична партія «Національно-демократичне об’єднання «Україна» Леонід Грицаєнко, «Народно-демократична партія патріотів України» Дмитро Подлужний, «Партія українського народу» Юрій Крутько, «Аграрна партія України» Ігор Беркут, політична партія «Велика Україна» Віктор Карпович, політична партія «Сам за себе» Володимир Тесля, політична партія «Свідома нація» Сергій Сиротенко, політична партія «За Україну!» Володимир Рубан, політична партія «Офіцерський Корпус» Гаіна Третяк, «Партія розвитку громад»

Також для надання пояснень запрошується кандидат в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179 Денис Шейбут у зв’язку з можливим порушенням строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду.

У відомстві нагадують, що партії, які вже почали готувати звіти за перший та другий квартали 2020 року в паперовому вигляді, можуть подати їх разом із електронним носієм лише до 16 липня. Надалі звіти можливо буде подати лише в онлайн-форматі через Єдиний державний реєстр звітності політичних партій.

Раніше НАЗК зобов’язало партії подавати звітність тільки в онлайнформаті.

До слова, фракція партії «Слуга народу» планує 21 липня представити публічний звіт щодо своєї діяльності.

Також нагадаємо, що 153 народні депутати фракції «Слуга народу» є мільйонерами відповідно до даних їх декларацій. Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, мільйонером є кожен другий депутат монобільшості.

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