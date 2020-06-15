НАЗК зобов’язало партії подавати звітність тільки в онлайнформаті
Партії, які вже почали готувати звіти за І та ІІ квартали в паперовому вигляді, можуть подати їх разом із електронним носієм лише до 16 липня
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило про запуск електронного Єдиного державного реєстру звітності політичних партій.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Він запрацює з 16 липня — а отже, відтоді партії будуть зобов’язані подавати звітність лише в електронному вигляді.
«Таким чином, партії, які вже почали готувати звіти за І та ІІ квартали в паперовому вигляді, можуть подати їх разом із електронним носієм лише до 16 липня», — уточнюється в повідомленні.
Водночас звіт за І квартал 2020 року політичні сили можуть подати до 3 серпня, а за ІІ квартал — до 10 серпня. Строки дещо відтермінували через епідемію коронавірусу в країні, нагадало відомство.
До слова, фракція партії «Слуга народу» планує 21 липня представити публічний звіт щодо своєї діяльності.
Також нагадаємо, що 153 народні депутати фракції «Слуга народу» є мільйонерами відповідно до даних їх декларацій. Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, мільйонером є кожен другий депутат монобільшості.
Разом 247 народних депутатів «Слуги народу» задекларували 1,1 млрд. грн. (90% коштів – готівка).