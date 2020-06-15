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    Політика

    НАЗК зобов’язало партії подавати звітність тільки в онлайнформаті

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    Річний і квартальний звіт партії &laquo;Блок Петра Порошенка&raquo;<br /><br /> - НАЗК зобов’язало партії подавати звітність тільки в онлайнформаті
    Річний і квартальний звіт партії «Блок Петра Порошенка»

    Фото: Рух Чесно

    Партії, які вже почали готувати звіти за І та ІІ квартали в паперовому вигляді, можуть подати їх разом із електронним носієм лише до 16 липня

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило про запуск електронного Єдиного державного реєстру звітності політичних партій.

    Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

    Він запрацює з 16 липня — а отже, відтоді партії будуть зобов’язані подавати звітність лише в електронному вигляді.

    «Таким чином, партії, які вже почали готувати звіти за І та ІІ квартали в паперовому вигляді, можуть подати їх разом із електронним носієм лише до 16 липня», — уточнюється в повідомленні.

    Водночас звіт за І квартал 2020 року політичні сили можуть подати до 3 серпня, а за ІІ квартал — до 10 серпня. Строки дещо відтермінували через епідемію коронавірусу в країні, нагадало відомство.

    До слова, фракція партії «Слуга народу» планує 21 липня представити публічний звіт щодо своєї діяльності.

    Також нагадаємо, що 153 народні депутати фракції «Слуга народу» є мільйонерами відповідно до даних їх декларацій. Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, мільйонером є кожен другий депутат монобільшості.

    Разом 247 народних депутатів «Слуги народу» задекларували 1,1 млрд. грн. (90% коштів – готівка).

    депутат партії НАЗК фінанси фракція
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