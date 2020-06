Європейська народна партія занепокоєна політичними справами проти Порошенка

Туск: звинувачення не мають нагадувати політично мотивоване переслідування

Європейська народна партія (ЄНП) стурбована політичним переслідуванням п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це після саміту ЄНП заявив президент партії Дональд Туск.

«Європейська народна партія дуже занепокоєна політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Звинувачення не мають нагадувати політично мотивоване переслідування і не можуть бути політично мотивованими проти окремих політичних опонентів», - написав Туск на своїй сторінці у Twitter у середу, 17 червня.

