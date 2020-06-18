Європейська народна партія занепокоєна політичними справами проти Порошенка



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Дональд Туск: Україна не повинна втратити свій шанс виконати свою програму реформ

Туск: звинувачення не мають нагадувати політично мотивоване переслідування

Європейська народна партія (ЄНП) стурбована політичним переслідуванням п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це після саміту ЄНП заявив президент партії Дональд Туск.

«Європейська народна партія дуже занепокоєна політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Звинувачення не мають нагадувати політично мотивоване переслідування і не можуть бути політично мотивованими проти окремих політичних опонентів», - написав Туск на своїй сторінці у Twitter у середу, 17 червня.

EPP calls on President Lukashenka to stop the unprecedented repression of the opposition and to release all political prisoners in Belarus. EPP is monitoring the arrest of Sergei Tikhanovski, Pavel Severinets and others, who face extreme conditions in prison, risking their health — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) June 17, 2020

Він також додав, що ЄНП підтримує продовження реформ і закликає Україну не втрачати свій шанс.

«Україна не повинна втратити свій шанс виконати свою програму реформ. ЄНП підтримає Україну на цьому шляху», - підкреслив Туск.

Європейська народна партія залишилася найбільш чисельною групою в Європарламенті після останніх виборів. До цієї групи належать канцлер Німеччини Ангела Меркель та канцлер Австрії Себастіан Курц.

Раніше від політичного переслідування Порошенка застерегли провідні члени Європарламенту, які опікуються Україною, а також колишній президент Польщі Александр Квасневський.

Нагадаємо, 15 червня Порошенка допитували в рамках апеляції адвокатів президента-утікача Віктора Януковича у справі про його держзраду.

Петро Порошенко під час виступу в апеляційному суді у справі про державну зраду Януковича обурився намаганням стороні захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за незаконну анексію Криму та війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію проти нашої держави.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.