Гончарук розповів, від чого буде залежати ціна на газ цієї зими



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Ціна на газ для українців не підвищиться навіть в разі непідписання контракту про транспортування газу з Росії, зазначив Гончарук

Прем'єр-міністр України заявив, що ціна на газ цієї зими буде залежати від результату перемовин з Російською Федерацією про транспортування газу через Україну в Європу.

Про це глава уряду повідомив в ефірі Свобода слова на ICTV.

«Це насправді також фактор, який сильно впливає на ціну газу. Тому якою насправді буде ціна газу в січні і в лютому цієї зими ми побачимо, коли стане зрозуміло, чи буде цей контакт. Це дійсно залежить від цього», - заявив Олексій Гончарук.

Також очільник українського уряду додав, що ціна на газ для українців не підвищиться навіть в разі непідписання контракту про транспортування газу з Російської Федерації.

«Але про що насправді, про яке підвищення йшла мова в цьому повідомленні. Мова йшла про гарантовану ціну, яку отримають українці. Таким чином ринок захищений від того, щоб ціни зростали вище. Тобто умовно, якщо уявити, що транзиту газу РФ не буде і ринкові ціни взлетять в півтора рази, то ціна для українців фактично не зросте. Вона буде по тій межі, яка була сьогодні оголошена «Нафтогазом», - наголосив політик.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу у 2020 році.

Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.