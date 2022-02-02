Названо країни, в яких мешкає найщасливіше населення

Найбільш задоволені життям мешканці Латинської Америки, Африки та Східної Азії

Попри пандемію та пов’язані із нею економічні труднощі 57% населення світу задоволені власним життям. Про це свідчать результати міжнародного опитування асоціації Геллап (Gallup), які опублікував фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Згідно з даними опитування, лише 13% не задоволені власним життям і ще 28% не відчувають ані задоволення, ані незадоволення щодо свого становища.

Найщасливішими себе відчувають мешканці Колумбії (+79%), Казахстану (+76%), Албанії (+74%), Еквадору (+73%) та Малайзії (+73%). Загалом, населення Латинської Америки, Африки та Східної Азії почувається найщасливіше з усіх країн світу, тоді як жителі Європи, Близького Сходу та Росії почувають себе найбільш нещасними. У 2021 році до списку лідерів нещасних країн світу ввійшли Гана (+2%), Афганістан (+9%), Гонконг (+11%), Ірак (+17%) та Росія (+18%).

Що ж до України, то попри те, що більшість населення (51%) задоволена власним життям, у Індексі щастя Україна (+20%) посідає 38 місце з 44-х. Таким чином українці входять до топ-10 найнещасливіших націй світу.

Нагадаємо, нещодавно «Главком» спитав в українців, скільки грошей їм потрібно для щастя.

Також нещодавно вчені з'ясували, що пристрасть до справи та захоплення чимось роблять людей значно щасливішими.

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