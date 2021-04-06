«Не закликаємо їхати до Одеси». Стала відома дата розгляду зміни запобіжного заходу для Стерненка

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці

У Стерненка заявили, що скоро в Одесі побачать наміри суду

Одеський апеляційний суд розглядатиме зміну запобіжного заходу для Сергія Стерненка та Руслана Демчука 9 квітня об 11.00. Про це повідомляється в Telegram-каналі Стерненка

«Цієї п'ятниці, 9 квітня, об 11.00, Одеський апеляційний суд розглядатиме зміну запобіжного заходу Сергія Стерненка та Руслана Демчука. Влада має ОДИН шанс довести, що вона здатна гарантувати незалежний суд, на який не впливає НІХТО. Тому ми НЕ закликаємо вас їхати до Одеси саме в цей день», – йдеться в повідомленні.

За словами активістів, рішення щодо запобіжного заходу «буде сигналом» перед апеляцією, яка відбудеться 16 квітня.

«Ми вже зможемо побачити наміри суду. Це можливість показати громадянам України та міжнародним партнерам, які чекають на справжні реформи у судовій системі, що верховенство права в Україні – це не порожні слова. Наші вимоги залишаються тими самими: чесний та справедливий суд, який керується законом, а не політичними замовленнями. Якщо цього не відбудеться – наша реакція буде відповідною. А боротьба за справедливість продовжиться — усіма доступними нам методами. Закон один для всіх.

Чи ні?», – додається в повідомленні.

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

19 березня суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка.

На Telegram-каналі на підтримку арештованого було розміщено заклик прийти на день народження Сергія Стерненка 20 березня до Офісу Президента. Повідомлялося, що акцію підтримали Андрій Хливнюк (соліст гурту «Бумбокс»), Олег Фагот Михайлюта (ТНМК), Олександр Положинський, Сергій Танчинець («Без Обмежень»), Альона Альона та багато інших відомих українців.

На день народження Стерненка його прихильники зібрались під одеським СІЗО.

Також в день народження Стерненка його прихильники зібралися на Банковій пыд Офысом президента з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати піротехніку – димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю Офісу президента та розписувати фарбою стіни й двері.