У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)

Чоловік отримав опіки кінцівок.

У ніч на четвер, 15 липня, сталась пожежа у приватному житловому будинку на вул. Хотянівській у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 03:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було спрямовано рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, вогонь спалахнув у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного житлового будинку розміром 10х10 м з поширенням на покрівлю.

О 03:34 бійці локалізували пожежу, а о 03:50 – ліквідували.

Внаслідок займання кімната, в якій виникла пожежа, вигоріла повністю, частково знищено покрівлю, згоріли особисті речі. Розібрано 50 кв. м дерев'яних конструкцій перекриття і покрівлі.

До прибуття пожежних підрозділів медиками було госпіталізовано до опікового центру чоловіка, 1980 року народження, з опіком верхніх кінцівок та стоп. Чоловік самостійно за допомогою вогнегасника намагався загасити вогонь.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 14 липня сталася масштабна пожежа на території ТОВ «Хутровик» у м. Узин на Київщині.