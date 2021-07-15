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    У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)

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    Пожежа виникла вночі на другому поверсі будинку - У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)
    Пожежа виникла вночі на другому поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Чоловік отримав опіки кінцівок.

    У ніч на четвер, 15 липня, сталась пожежа у приватному житловому будинку на вул. Хотянівській у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 03:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було спрямовано рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, вогонь спалахнув у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного житлового будинку розміром 10х10 м з поширенням на покрівлю.

    О 03:34 бійці локалізували пожежу, а о 03:50 – ліквідували.

    Внаслідок займання кімната, в якій виникла пожежа, вигоріла повністю, частково знищено покрівлю, згоріли особисті речі. Розібрано 50 кв. м дерев'яних конструкцій перекриття і покрівлі.

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    У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)
    У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)
    У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)
    У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)
    У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)
    У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)

    До прибуття пожежних підрозділів медиками було госпіталізовано до опікового центру чоловіка, 1980 року народження, з опіком верхніх кінцівок та стоп. Чоловік самостійно за допомогою вогнегасника намагався загасити вогонь.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 14 липня сталася масштабна пожежа на території ТОВ «Хутровик» у м. Узин на Київщині.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)