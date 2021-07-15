У Києві горіла двоповерхова садиба, є постраждалий (фото)
Чоловік отримав опіки кінцівок.
У ніч на четвер, 15 липня, сталась пожежа у приватному житловому будинку на вул. Хотянівській у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 03:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
До місця виклику було спрямовано рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, вогонь спалахнув у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного житлового будинку розміром 10х10 м з поширенням на покрівлю.
О 03:34 бійці локалізували пожежу, а о 03:50 – ліквідували.
Внаслідок займання кімната, в якій виникла пожежа, вигоріла повністю, частково знищено покрівлю, згоріли особисті речі. Розібрано 50 кв. м дерев'яних конструкцій перекриття і покрівлі.
До прибуття пожежних підрозділів медиками було госпіталізовано до опікового центру чоловіка, 1980 року народження, з опіком верхніх кінцівок та стоп. Чоловік самостійно за допомогою вогнегасника намагався загасити вогонь.
На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 14 липня сталася масштабна пожежа на території ТОВ «Хутровик» у м. Узин на Київщині.