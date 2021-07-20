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    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)

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    Дерева падали на дороги та автівки - Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Дерева падали на дороги та автівки
    Фото: Київзеленбуд

    Найбільше постраждав Шевченківський район

    Станом на 17 годину 19 липня фахівцями аварійно-диспетчерської служби комунального об’єднання «Київзеленбуд» та районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень зафіксовано 180 повалених та зламаних дерев, а також понад 200 пошкоджених дерев (зламане гілля). Про це повідомляє пресслужба «Київзеленбуду».

    До аварійно-диспетчерської служби КО«Київзеленбуд» надійшло 130 звернень киян.

    Найбільше постраждав Шевченківський район. Там зафіксовано близько 100 зламаних і повалених та 107 пошкоджених дерев.

    Ліквідація наслідків негоди триває.

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    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)
    Фото: Київзеленбуд

    Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    До подолання наслідків негоди довелося залучати всі служби міста. Частина громадського транспорту все ще не може відновити рух.

    Теги: Київ Київзеленбуд вітер негода дощ
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    Київ підраховує збитки від негоди: повалено й пошкоджено майже 400 дерев (фото)