Грозові дощі та шквали: прогноз погоди в Україні на вівторок



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Вдень 23 червня в окремих районах України град і шквали 15-20 м/с

У Києві сьогодні вдень помірний короткочасний дощ та гроза, температура 25-27°

У вівторок, 23 червня, синоптики прогнозують в Україні короткочасні дощі та грози, вдень 13-29° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«23 червня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (у південній частині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ), у західних, вдень місцями у північних та Вінницькій областях значні дощі; в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі. Вітер південний, у західних та північних областях північний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у західних областях 18-23°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 13-18°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.

Також в Укргідрометцентрі зазначили, що внаслідок продовження підйомів рівнів води у басейнах Дністра, Прута, Серета (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька обл.) можливе досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових госпоб'єктiв, автодоріг місцевого значення. В гірських районах утворення локальних селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

Нагадаємо, вчора на Буковині повінь частково зруйнувала ще одну дамбу, є загроза підтоплення райцентру.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Також 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео)

Окрім того, в Чернівецькій області через сильні дощі піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниці. Також розмиті автодороги та підтоплені мости у семи населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів Вижницького району частково зруйнована дамба. Місцевих мешканців правоохоронці попереджають про можливе відселення з небезпечної зони.