Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Тала вода та зливи спричинили масові підтоплення в регіонах
фото: ДСНС

Сильні дощі та танення снігу спричинили масштабні підтоплення, затоплено дороги, подвір’я та притулок із сотнями тварин

В Україні через танення снігу та сильні дощі виникли масштабні підтоплення. Найскладніша ситуація склалася в Кіровоградській області, де річка Вись вийшла з берегів, а рятувальники вже другу добу ліквідовують наслідки негоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

У Кіровоградській області лише зранку 16 лютого рятувальників понад 120 разів залучали до ліквідації наслідків негоди. Через сходження талої води та сильні опади підтоплено приватні подвір’я, підвали та погреби.

Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях фото 1
фото: ДСНС Кіровоградщини
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях фото 2
фото: ДСНС Кіровоградщини

Вийшла з берегів річка Вись, що на Кіровоградщині. Рух автомобілів дорогою Слободка – Красний Хутір – Кобилянка в напрямку Надлака обмежили. Об’їзд організовано через села Ямпіль і Ярошівка.

Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях фото 3
фото: Калинопільська селищна рада
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях фото 4
фото: Калинопільська селищна рада

Окремою проблемою стала ситуація у Кропивницькому, де через зливи повністю затопило притулок для тварин. За інформацією волонтерської організації «Щасливий пес», у пастці опинилися майже 200 тварин. «Наш єдиний будиночок уже почав покриватися пліснявою і може впасти. Затоплені вольєри повністю. У деяких рівень води такий, що затопило будки. Єдиний вихід – відкривати вольєри! Вода стоїть до середини гомілки, бо під низом лід», – повідомили волонтери.

Зоозахисники звернулися до рятувальників із проханням відкачати воду, а також до міської влади – надати техніку для вивезення сміття, піддони, дошки та нові будки для тварин. За їхніми словами, притулок уже 12 років допомагає місту контролювати чисельність безпритульних тварин і лише у жовтні 2025 року стерилізував 127 собак і котів.

За даними рятувальників, підтоплення зафіксовані також у Миколаївській та Черкаській областях. Зокрема, у Миколаївській області затоплено 49 ділянок у 17 населених пунктах.

Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях фото 5
фото: ДСНС Миколаївщини
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях фото 6
фото: ДСНС Черкащини

Масові підтоплення в Україні спричинили різке танення снігу та інтенсивні дощі. Рятувальники продовжують моніторинг ситуації, оскільки через підвищення рівня води у малих річках у низці регіонів зберігається загроза нових підтоплень.

фото: ДСНС

Раніше синоптики попереджали про небезпечні погодні явища в низці регіонів України. Через сильний сніг, мокрий сніг із дощем, пориви вітру до 15–20 м/с та хуртовини в північних областях було оголошено І рівень небезпечності (жовтий). За даними Укргідрометцентру, складні погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також призвести до перебоїв у русі транспорту.

