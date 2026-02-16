Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях

Сильні дощі та танення снігу спричинили масштабні підтоплення, затоплено дороги, подвір’я та притулок із сотнями тварин

В Україні через танення снігу та сильні дощі виникли масштабні підтоплення. Найскладніша ситуація склалася в Кіровоградській області, де річка Вись вийшла з берегів, а рятувальники вже другу добу ліквідовують наслідки негоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

У Кіровоградській області лише зранку 16 лютого рятувальників понад 120 разів залучали до ліквідації наслідків негоди. Через сходження талої води та сильні опади підтоплено приватні подвір’я, підвали та погреби.

фото: ДСНС Кіровоградщини

фото: ДСНС Кіровоградщини

Вийшла з берегів річка Вись, що на Кіровоградщині. Рух автомобілів дорогою Слободка – Красний Хутір – Кобилянка в напрямку Надлака обмежили. Об’їзд організовано через села Ямпіль і Ярошівка.

фото: Калинопільська селищна рада

фото: Калинопільська селищна рада

Окремою проблемою стала ситуація у Кропивницькому, де через зливи повністю затопило притулок для тварин. За інформацією волонтерської організації «Щасливий пес», у пастці опинилися майже 200 тварин. «Наш єдиний будиночок уже почав покриватися пліснявою і може впасти. Затоплені вольєри повністю. У деяких рівень води такий, що затопило будки. Єдиний вихід – відкривати вольєри! Вода стоїть до середини гомілки, бо під низом лід», – повідомили волонтери.

Зоозахисники звернулися до рятувальників із проханням відкачати воду, а також до міської влади – надати техніку для вивезення сміття, піддони, дошки та нові будки для тварин. За їхніми словами, притулок уже 12 років допомагає місту контролювати чисельність безпритульних тварин і лише у жовтні 2025 року стерилізував 127 собак і котів.

За даними рятувальників, підтоплення зафіксовані також у Миколаївській та Черкаській областях. Зокрема, у Миколаївській області затоплено 49 ділянок у 17 населених пунктах.

фото: ДСНС Миколаївщини

фото: ДСНС Черкащини

Масові підтоплення в Україні спричинили різке танення снігу та інтенсивні дощі. Рятувальники продовжують моніторинг ситуації, оскільки через підвищення рівня води у малих річках у низці регіонів зберігається загроза нових підтоплень.

фото: ДСНС

Раніше синоптики попереджали про небезпечні погодні явища в низці регіонів України. Через сильний сніг, мокрий сніг із дощем, пориви вітру до 15–20 м/с та хуртовини в північних областях було оголошено І рівень небезпечності (жовтий). За даними Укргідрометцентру, складні погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також призвести до перебоїв у русі транспорту.