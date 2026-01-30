Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нардеп Фріс показав жахливі дороги на Івано-Франківщині (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп Фріс показав жахливі дороги на Івано-Франківщині (відео)
На Івано-Франківщині фіксують масове руйнування автошляхів
фото: Ігор Фріс/Facebook

У селах регіону, за його словами, дорожня інфраструктура фактично зникла

Народний депутат Ігор Фріс заявив про критичний стан автошляхів у своєму окрузі на Івано-Франківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис депутата у Facebook.

За його словами, пошкодження торкнулися як доріг державного значення, так і місцевих шляхів у громадах регіону. Фріс стверджує, що численні звернення до профільних органів і урядовців не дали результату, а фінансування на відновлення доріг не передбачене.

«Дорога в окрузі. Сніг зійшов з асфальтом на дорозі державного значення між Галичем і Бурштином. Про стан доріг в селах взагалі мовчу. Доріг не має від слова взагалі. Ні в Галицькій. Ні в Тисменицькій. Ні в Тлумацькій ОТГ. Чисельні звернення у всі інстанції, мінвідновлення, особисто до міністра Кулеби, який влаштував мені втечу по коридорам Ради – безрезультатні. Доріг не має і не буде – грошей не має. Цікаво чому вони будуються на сході і півдні, а в нас цілковитий жах та бездоріжжя?», – написав депутат.

Нагадаємо, що через інтенсивні снігопади в Івано-Франківській області на автошляхах утворилися значні снігові замети, які ускладнили рух транспорту. На окремих ділянках дороги були майже повністю перекриті снігом, що вимагало залучення спеціальної техніки для розчищення проїзної частини. Під час ліквідації наслідків негоди підрозділи патрульної поліції координували роботу спецтехніки та надавали допомогу водіям і пасажирам, які не могли самостійно продовжити рух через складні погодні умови.

Читайте також:

Теги: зима снігопад дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
7 сiчня, 22:56
Киянка потрапила у затор в Рівненській області через негоду та ДТП на дорогах
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
9 сiчня, 14:39
В умовах ожеледиці треба приділити особливу увагу підбору взуття
Як безпечно пересуватися в умовах ожеледиці: поради травматолога
15 сiчня, 11:30
Наприкінці січня та на початку лютого очікується повернення морозів
Синоптикиня Діденко повідомила, коли чекати на послаблення морозів
19 сiчня, 18:24
Несподівані поради психолога, як комфортно пережити холодні місяці
Несподівані поради психолога, як комфортно пережити холодні місяці
11 сiчня, 23:00
Рух транспорту буде повністю відновлено після завершення асфальтування місця розриття
Аварію на Софіївській, де тролейбус застряг у проваллі дороги, ліквідовано
8 сiчня, 15:38
На Київ насуваються справжні морози
Коли в Києві буде -17? Детальний прогноз на найближчі дні
8 сiчня, 17:14
Трамп урочисто відкрив новий дорожни знак
Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь
17 сiчня, 22:06
Київське море – величезна водойма площею понад 920 кв. км, що простягається на 110 км
27 км по льоду: екстремали здійснили перехід через Київське море
27 сiчня, 08:40

Події в Україні

Нардеп Фріс показав жахливі дороги на Івано-Франківщині (відео)
Нардеп Фріс показав жахливі дороги на Івано-Франківщині (відео)
Сирський повідомив про активізацію наступальних дій РФ на фронті
Сирський повідомив про активізацію наступальних дій РФ на фронті
За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах – Зеленський
За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах – Зеленський
Яхта Медведчука Royal Romance опинилася у «підвішеному стані»: що відомо
Яхта Медведчука Royal Romance опинилася у «підвішеному стані»: що відомо
Убивство поліцейських на Черкащині: глава Нацполу розповів нові деталі
Убивство поліцейських на Черкащині: глава Нацполу розповів нові деталі
«Укрзалізниця» обмежила рух потягів між Дніпром і Запоріжжям
«Укрзалізниця» обмежила рух потягів між Дніпром і Запоріжжям

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua