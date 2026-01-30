Нардеп Фріс показав жахливі дороги на Івано-Франківщині (відео)

У селах регіону, за його словами, дорожня інфраструктура фактично зникла

Народний депутат Ігор Фріс заявив про критичний стан автошляхів у своєму окрузі на Івано-Франківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис депутата у Facebook.

За його словами, пошкодження торкнулися як доріг державного значення, так і місцевих шляхів у громадах регіону. Фріс стверджує, що численні звернення до профільних органів і урядовців не дали результату, а фінансування на відновлення доріг не передбачене.

«Дорога в окрузі. Сніг зійшов з асфальтом на дорозі державного значення між Галичем і Бурштином. Про стан доріг в селах взагалі мовчу. Доріг не має від слова взагалі. Ні в Галицькій. Ні в Тисменицькій. Ні в Тлумацькій ОТГ. Чисельні звернення у всі інстанції, мінвідновлення, особисто до міністра Кулеби, який влаштував мені втечу по коридорам Ради – безрезультатні. Доріг не має і не буде – грошей не має. Цікаво чому вони будуються на сході і півдні, а в нас цілковитий жах та бездоріжжя?», – написав депутат.

Нагадаємо, що через інтенсивні снігопади в Івано-Франківській області на автошляхах утворилися значні снігові замети, які ускладнили рух транспорту. На окремих ділянках дороги були майже повністю перекриті снігом, що вимагало залучення спеціальної техніки для розчищення проїзної частини. Під час ліквідації наслідків негоди підрозділи патрульної поліції координували роботу спецтехніки та надавали допомогу водіям і пасажирам, які не могли самостійно продовжити рух через складні погодні умови.