На Кіровоградщині ДБР викрило підполковника на мільйонних збитках бюджету

Посадовець нараховував виплати військовим, які не несли службу

Працівники Державного бюро розслідувань викрили начальника відділення персоналу штабу однієї з військових частин Кіровоградської області. Посадовець допустив незаконне нарахування виплат військовослужбовцям, які фактично не несли службу, оскільки самовільно залишили частину (СЗЧ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР

Слідство встановило, що через недбалість підполковника протягом чотирьох місяців військовослужбовці, які втекли зі служби, продовжували стабільно отримувати основне грошове забезпечення та додаткові винагороди (так звані «бойові» або премії). Таке «непомічання» відсутності особового складу призвело до того, що держава безпідставно виплатила понад 1,4 млн грн.

Посадовцю штабу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України – недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Згідно з нормами закону, підполковнику загрожує потужний термін ув’язнення – до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Важливим нюансом у справі є те, що підполковник уже повністю відшкодував завдані державі збитки у розмірі 1,4 млн грн, що може бути враховано судом при винесенні вироку. Процесуальне керівництво справою здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Нагадаємо, працівники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Нацполіції та оперативного командування «Захід» затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на Рівненщині. За даними слідства, він організовував незаконний виїзд мобілізованих військовослужбовців з полігону.