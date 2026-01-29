У Португалії шторм «Крістін» забрав життя пʼятьох людей

Унаслідок негоди понад 850 тис. людей залишилося без світла

Атлантичний циклон «Крістін» сколихнув Португалію. Найсильніше від шторму постраждали центральні та північні регіони країни. Щонайменше п'ятеро людей загинули, сотні тисяч жителів залишилися без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Пориви вітру сягали 150 км/год і спричинили понад 3 тис. інцидентів по всій країні. Понад 850 тис. людей залишилися без електрики.

Кількох людей травмувало деревами та уламками. Найсильніший вітер було зафіксовано на авіабазі Монте-Реал у Лейрії – пориви досягли 178 км/год, після чого обладнання для моніторингу вийшло з ладу. За даними влади, ймовірно, що саме там шторм увійшов на материкову частину Португалії.

Троє людей загинули в окрузі Лейрія – одному з найбільш постраждалих регіонів. Одну людину вбило металевим листом, іншу затиснуло в конструкції будинку. Також повідомляють про загиблих у Віла-Франка-ді-Шіра та Маріня-Гранде. У прибережному місті Фігейра-да-Фош перекинулося оглядове колесо, а частина даху, яку зірвало з будівлі, пошкодила кілька автомобілів.

Транспортне сполучення паралізоване: дороги, зокрема головна автомагістраль з Лісабона на північ, та залізниці заблоковані уламками. Десять прибережних районів отримали червоне штормове попередження через небезпечний стан моря – хвилі можуть сягати 14 м.

Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру висловив співчуття родинам загиблих і заявив, що влада оцінює збитки. Мер Лейрії Гонсалу Лопеш закликав уряд оголосити надзвичайний стан.

Після Португалії шторм «Крістін» перемістився до Іспанії, де також спричинив закриття шкіл, доріг і залізничних ліній. Сотні тисяч людей залишилися без електрики.

До слова, масштабна негода, що охопила значну частину Сполучених Штатів, призвела до трагічних наслідків. У восьми штатах, серед яких Техас, Теннессі та Нью-Йорк, зафіксовано щонайменше 12 смертей, спричинених штормами та аномальним холодом. Основною причиною летальних випадків стало переохолодження.