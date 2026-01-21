Головна Країна Події в Україні
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: є загиблі та постраждалі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Внаслідок ДТП на Кіровоградщині загинула пасажирка мікроавтобуса
фото: Національна поліція України

ДТП відбулося за участі легкового автомобіля та мікроавтобуса

На трасі «Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв» сталася ДТП з мікроавтобусом та легковим авто. Внаслідок аварії загинула жінка, є постраждалі. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Кіровоградщини.

Як відомо, мікроавтобус Mercedes-Benz 313 CDI їхав зі сторони Миколаєва до Кропивницького, за кермом перебував водій 1966 року народження. У поліції повідомили, що ДТП відбулася на перехресті з польовою дорогою, коли водій мікроавтобуса не дотримався дистанції та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-Daewoo. За кермом авто перебував водій 1977 року народження, який здійснював маневр повороту ліворуч. 

фото: Національна поліція України

Унасдіок ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса, вона померла на місці аварії через тілесні ушкодження. Дев’ятеро інших пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували. «На місці події працюють слідчі та оперативні служби поліції. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди буде ретельно встановлено в межах досудового розслідування», – повідомив начальник поліції Кіровоградщини Андрій Дуброва.

Раніше «Главком» писав про те, що на Івано-Франківщині, сталася важка дорожньо-транспортна пригода. На залізничному переїзді пасажирський потяг сполученням «Київ – Ясеня» зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2108. Рятувальникам довелося застосовувати спецзасоби, щоб визволити людей із понівеченої автівки.

Також повідомлялося про те, як на Львівщині автобус, який прямував із Відня до Києва, виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом. Внаслідок інциденту є травмовані серед пасажирів. За попередньою інформацією, водій легковика намагався подолати переїзд у місті Городенка Коломийського району, коли відбулося зіткнення з пасажирським потягом

ДТП смерть автомобіль Кіровоградщина поліція автобус

