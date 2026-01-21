Смертельна ДТП на Кіровоградщині: є загиблі та постраждалі

ДТП відбулося за участі легкового автомобіля та мікроавтобуса

На трасі «Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв» сталася ДТП з мікроавтобусом та легковим авто. Внаслідок аварії загинула жінка, є постраждалі. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Кіровоградщини.

Як відомо, мікроавтобус Mercedes-Benz 313 CDI їхав зі сторони Миколаєва до Кропивницького, за кермом перебував водій 1966 року народження. У поліції повідомили, що ДТП відбулася на перехресті з польовою дорогою, коли водій мікроавтобуса не дотримався дистанції та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-Daewoo. За кермом авто перебував водій 1977 року народження, який здійснював маневр повороту ліворуч.

На трасі «Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв» сталася ДТП з мікроавтобусом та легковим авто фото: Національна поліція України

Унасдіок ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса, вона померла на місці аварії через тілесні ушкодження. Дев’ятеро інших пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували. «На місці події працюють слідчі та оперативні служби поліції. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди буде ретельно встановлено в межах досудового розслідування», – повідомив начальник поліції Кіровоградщини Андрій Дуброва.

