Як страшні морози вплинуть на урожай? Агрометеоролог дала прогноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Як страшні морози вплинуть на урожай? Агрометеоролог дала прогноз
У деяких регіонах зростає реальна загроза вимерзання, передусім озимого ячменю та ріпаку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окремим ризиком для посівів залишається утворення льодової кірки

Різке зниження температури до -30 °C на початку лютого становить серйозну небезпеку для озимих культур у низці регіонів України. Найбільше ризиків – на півдні та в центральній частині країни, де через брак снігу посіви залишаються практично без природного захисту. Про це в коментарі Latifundist.com повідомила керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, інформує «Главком».

«Ми справді очікуємо різке зниження температури: до -25... -30°C у північно-західних областях. У центральних регіонах – -20…-25°C, а на півдні – до -20°C», – зазначила Адаменко.

За словами експертки, найскладніша ситуація спостерігається в південних, центральних і частково східних областях: там сніговий покрив не перевищує 5 см або взагалі відсутній. У таких умовах різко зростає ймовірність вимерзання озимих, насамперед ячменю та ріпаку. Стан озимої пшениці залежатиме від конкретних обставин – для пізно посіяних і ослаблених посівів сильні морози можуть виявитися фатальними.

Водночас Адаменко зазначає, що остаточно оцінювати можливі масштаби втрат наразі ще передчасно.

«Оцінити зараз, скільки саме може загинути – складно. Те, що певні втрати будуть, однозначно, але їхній обсяг залежатиме від тривалості дії низьких температур. Поки що, на жаль, за прогнозом це досить тривалий період. І багато залежатиме від умов на початку лютого, які теж не тішать: після певного послаблення є ймовірність, що дуже холодна погода знову повернеться», – додала Адаменко.

Також окремим ризиком для посівів залишається утворення льодової кірки. Наразі її фіксують у північних районах Одеської області. В інших регіонах такого масштабного поширення не спостерігається.

За словами експерки, льодова кірка утворюється після відлиги з подальшим зниженням температури. Найбільшу небезпеку вона становить, якщо щільно прилягає до ґрунту, зберігається на полі до 30 днів і має товщину понад 1 см.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом очікується зниження температури. Однак після цього знову прогнозують суттєве посилення морозів.

До слова, бабак Тимко IV, який мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, зробив прогноз на наближення весни. Так, на неї доведеться чекати ще шість тижнів.

Теги: урожай негода

Частина житлових будинків буквально нависає над утвореною прірвою
Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію
28 сiчня, 00:26
28 сiчня, 00:26
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Україну накрила ожеледь
26 сiчня, 20:59
Над львів'янами нависають величезні бурульки
У Львові +1°C: над містянами нависла нова небезпека
15 сiчня, 18:14
15 сiчня, 18:14
По всій Україні розгорнуто понад 7 тис. «Пунктів незламності»
Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
12 сiчня, 13:03
12 сiчня, 13:03
Загалом по країні для забезпечення проїзду задіяно 1 244 одиниць техніки та 1 454 працівників
Негода в Україні: де найскладніша ситуація
9 сiчня, 12:07
9 сiчня, 12:07
Україну засипало снігом
В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів
9 сiчня, 10:05
9 сiчня, 10:05
Через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
7 сiчня, 22:56
7 сiчня, 22:56
Киян закликають за можливості залишатися вдома або користуватися громадським транспортом замість власних автомобілів
До 20 см снігу, ожеледь та дощі: на Київщину насувається циклон
7 сiчня, 18:06
7 сiчня, 18:06
Температура вночі та вдень 0-2° морозу.
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки
6 сiчня, 18:14
6 сiчня, 18:14

Спала у ванній кімнаті. Посол ЄС в Україні прокоментувала нічну атаку РФ
Спала у ванній кімнаті. Посол ЄС в Україні прокоментувала нічну атаку РФ
Як страшні морози вплинуть на урожай? Агрометеоролог дала прогноз
Як страшні морози вплинуть на урожай? Агрометеоролог дала прогноз
Після короткого потепління Україну знову накриють сильні морози
Після короткого потепління Україну знову накриють сильні морози
Боронив Україну на запорізькому напрямку. Згадаймо Олега Крайника
Боронив Україну на запорізькому напрямку. Згадаймо Олега Крайника
В Україні морози до -27°, без опадів: прогноз погоди на 3 лютого 2026
В Україні морози до -27°, без опадів: прогноз погоди на 3 лютого 2026
Сили оборони вперше уразили вогнеметну систему «Солнцепек» на території РФ
Сили оборони вперше уразили вогнеметну систему «Солнцепек» на території РФ

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
29 сiчня, 13:58

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
