Як страшні морози вплинуть на урожай? Агрометеоролог дала прогноз

Окремим ризиком для посівів залишається утворення льодової кірки

Різке зниження температури до -30 °C на початку лютого становить серйозну небезпеку для озимих культур у низці регіонів України. Найбільше ризиків – на півдні та в центральній частині країни, де через брак снігу посіви залишаються практично без природного захисту. Про це в коментарі Latifundist.com повідомила керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, інформує «Главком».

«Ми справді очікуємо різке зниження температури: до -25... -30°C у північно-західних областях. У центральних регіонах – -20…-25°C, а на півдні – до -20°C», – зазначила Адаменко.

За словами експертки, найскладніша ситуація спостерігається в південних, центральних і частково східних областях: там сніговий покрив не перевищує 5 см або взагалі відсутній. У таких умовах різко зростає ймовірність вимерзання озимих, насамперед ячменю та ріпаку. Стан озимої пшениці залежатиме від конкретних обставин – для пізно посіяних і ослаблених посівів сильні морози можуть виявитися фатальними.

Водночас Адаменко зазначає, що остаточно оцінювати можливі масштаби втрат наразі ще передчасно.

«Оцінити зараз, скільки саме може загинути – складно. Те, що певні втрати будуть, однозначно, але їхній обсяг залежатиме від тривалості дії низьких температур. Поки що, на жаль, за прогнозом це досить тривалий період. І багато залежатиме від умов на початку лютого, які теж не тішать: після певного послаблення є ймовірність, що дуже холодна погода знову повернеться», – додала Адаменко.

Також окремим ризиком для посівів залишається утворення льодової кірки. Наразі її фіксують у північних районах Одеської області. В інших регіонах такого масштабного поширення не спостерігається.

За словами експерки, льодова кірка утворюється після відлиги з подальшим зниженням температури. Найбільшу небезпеку вона становить, якщо щільно прилягає до ґрунту, зберігається на полі до 30 днів і має товщину понад 1 см.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом очікується зниження температури. Однак після цього знову прогнозують суттєве посилення морозів.

До слова, бабак Тимко IV, який мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, зробив прогноз на наближення весни. Так, на неї доведеться чекати ще шість тижнів.