Немчінов розповів, чи буде загальний локдаун в Україні
В Україні продовжує діяти адаптивний карантин
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, чи буде загальний локдаун в країні.
Про це він сказав в ефірі програми на телеканалі Еспресо.TV.
«Ні, і не планується. Я вже починав з того, що в нас продовжує діяти адаптивний карантин» – сказав міністр.
Також він додав, що на засіданні уряду 7 квітня передбачається презентація МОЗ щодо плану вакцинації.
«Завтра будуть документи, які я вже анонсував, що будуть стосуватися реалізації закону про допомогу бізнесу в умовах карантину. Буде кілька законопроектів, які є в рамках діяльності уряду і законодавчих ініціатив. Також багато документів, які займаються регулюванням повсякденного життя країни», – додав Немчінов.
До слова, влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.
Також Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження.
Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.
До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.
Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.