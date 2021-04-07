Немчінов розповів, чи буде загальний локдаун в Україні

Немчинов запевняє, що в Україні не планують вводити загальний локдаун

В Україні продовжує діяти адаптивний карантин

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, чи буде загальний локдаун в країні.

Про це він сказав в ефірі програми на телеканалі Еспресо.TV.

«Ні, і не планується. Я вже починав з того, що в нас продовжує діяти адаптивний карантин» – сказав міністр.

Також він додав, що на засіданні уряду 7 квітня передбачається презентація МОЗ щодо плану вакцинації.

«Завтра будуть документи, які я вже анонсував, що будуть стосуватися реалізації закону про допомогу бізнесу в умовах карантину. Буде кілька законопроектів, які є в рамках діяльності уряду і законодавчих ініціатив. Також багато документів, які займаються регулюванням повсякденного життя країни», – додав Немчінов.

До слова, влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.

Також Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження.

Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.

Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.