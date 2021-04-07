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    Немчінов розповів, чи буде загальний локдаун в Україні

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    Немчинов запевняє, що в Україні не планують вводити загальний локдаун - Немчінов розповів, чи буде загальний локдаун в Україні
    Немчинов запевняє, що в Україні не планують вводити загальний локдаун

    В Україні продовжує діяти адаптивний карантин

    Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, чи буде загальний локдаун в країні.

    Про це він сказав в ефірі програми на телеканалі Еспресо.TV.

    «Ні, і не планується. Я вже починав з того, що в нас продовжує діяти адаптивний карантин» – сказав міністр.

    Також він додав, що на засіданні уряду 7 квітня передбачається презентація МОЗ щодо плану вакцинації.

    «Завтра будуть документи, які я вже анонсував, що будуть стосуватися реалізації закону про допомогу бізнесу в умовах карантину. Буде кілька законопроектів, які є в рамках діяльності уряду і законодавчих ініціатив. Також багато документів, які займаються регулюванням повсякденного життя країни», – додав Немчінов.

    До слова, влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.

    Також Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження.

    Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

    До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.

    Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.

    Теги: громадський транспорт міністр карантин транспорт влада Олег Немчінов
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