Чи продовжитимуть карантин в столиці, стане відомо у п'ятницю

Локдаун, оголошений до 16 квітня, можуть продовжити

Висновки щодо розвитку ситуації можна зробити тільки через тиждень моніторингу

Подальша доля карантинних заходів у столиці буде вирішуватись у пʼятницю. Про це УНН розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«Висновки щодо продовження (посилених карантинних заходів – ред.) необхідно робити мінімум після тижня моніторингу за ситуацією – на поточному тижні це можна зробити мінімум у п’ятницю, і наступного тижня робити попередні прогнози щодо продовження або скасування локдауну», – сказав Рубан.

Нагадаємо, що у Києві з 5 до 16 квітня запроваджено більш суворі карантинні обмеження.

Так, у столиці вирішили закрити усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку.

Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві, їхні працівники за час локдауну перевірили 1414 столичних об’єктів щодо дотримання протиепідемічних заходів. Загалом за результатами моніторингу зафіксували 55 порушень, в тому числі у приватній школі «Мідгард», яка працювала в карантин.

Раніше у Держпродспоживслужбі анонсували перевірки офісів та обіцяли штрафувати роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях.

Перед цим управління служби у Києві обіцяло позбавляти ліцензій столичних перевізників, що порушують карантинні правила.

Також начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів, за яких умов у місті може бути введена комендантська година.