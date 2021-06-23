Неподалік від Чернігова під час руху загорівся кросовер (фотофакт)
Поблизу села Слов’янка Чернігівського району Чернігівської області під час руху загорівся кросовер Hyundai Tucson
фото: val.ua
На щастя, ніхто з людей фізично не постраждав
Сьогодні, 23 червня 2021 року, поблизу села Слов’янка Чернігівського району Чернігівської області під час руху загорівся кросовер Hyundai Tucson, передає місцевий портал Високий Вал.
Постраждалих немає.
На місці працювали рятувальники.
Причина пожежі нині з’ясовується.
Як вже передавав «Главком», улюблений бюджетний кросовер українців Duster отримав оновлену версію.
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