В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації

На українському ринку стартували продажі відродженого Citroen C4, який з хетчбека перетворився на кросовер

В Україну повернувся автомобіль, який раніше був дуже відомий серед автомобілістів. Це Citroen C4. Колись це був хетчбек. І в певних кругах він користувався попитом. Його любили за нестандартні рішення, які в цілому притаманні компанії Citroen.

Але потім на арену вийшли кросовери. І попит на C4 почав падати. Дійшло до того, що автомобіль зняли з виробництва. Здавалося, що на цьому історія моделі закінчилася.

Проте французи вирішили відродити колись успішне авто. Хоче тепер це вже хетчбек, який маскується одночасно під позашляховик та купе.

В Україні Citroen C4 пропонують з наступними силовими агрегатами:

бензиновий 1,2 літра, потужністю 100 кінських сил та 6-ступінчаста «механіка»;

бензиновий 1,2 літра, потужністю 155 кінських сил та 8-ступінчастий «автомат»;

турбодизель 1,5 літра, потужністю 130 кінських сил та 8-ступінчастий «автомат».

До списку оснащення української версії кросовера увійшли:

Оснащення базової версії C4 доволі просте. Тут немає ані клімат-контролю, ані мультимедійної системи з великим екраном. Задовольнятися доведеться кондиціонером. А діагональ тачскріну – всього 5 дюймів. Для розуміння: у більшості сучасних смартфонів діагональ екрана більше 6 дюймів.

Стартова ціна такого автомобіля приблизно 18,5 тисячі доларів.

Комплектація наступного рівня вже цікавіша: тут є клімат-контроль, задні датчики паркування та камера заднього виду. А інтерфейсом мультимедійної системи можна керувати через 10-дюймовий екран.

За цей рівень оснащення доведеться віддати, щонайменш, 23,4 тисячі доларів.

У топовій комплектації C4 французи пропонують пакет «Безпека». До нього входять наступні системи:

адаптивний круїз-контроль;

попередження про зіткнення;

екстрене гальмування;

утримання у смузі руху;

розпізнання дорожніх знаків;

розпізнання втоми водія;

контроль «сліпих» зон;

передні та задні датчики паркування;

адаптивне дальнє світло;

камера заднього виду.

Також власників топової версії отримають проєкційний дисплей та безключовий доступ та запуск двигуна.

Хочете саме такий автомобіль? Тоді готуйте, як мінімум, 27,2 тисячі доларів.

В якості опції для Citron C4 також пропонують:

систему напівавтономного водіння;

панорамний дах з люком, який має електропривод;

шкіряне оздоблення сидінь;

електропривод настройки положення сидінь;

центральний задній підлокітник з люком для лиж.

Пізніше цього року в Україні також має з’явитися електрична версія Citroen C4. Які ще електромобілі дебютують на нашому ринку цього року – дивіться у матеріалі за цим посиланням.