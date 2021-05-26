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    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації

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    Citroen C4 - В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    Citroen C4
    Фото з відкритих джерел

    На українському ринку стартували продажі відродженого Citroen C4, який з хетчбека перетворився на кросовер

    В Україну повернувся автомобіль, який раніше був дуже відомий серед автомобілістів. Це Citroen C4. Колись це був хетчбек. І в певних кругах він користувався попитом. Його любили за нестандартні рішення, які в цілому притаманні компанії Citroen.

    Але потім на арену вийшли кросовери. І попит на C4 почав падати. Дійшло до того, що автомобіль зняли з виробництва. Здавалося, що на цьому історія моделі закінчилася.

    Проте французи вирішили відродити колись успішне авто. Хоче тепер це вже хетчбек, який маскується одночасно під позашляховик та купе.

    В Україні Citroen C4 пропонують з наступними силовими агрегатами:

    • бензиновий 1,2 літра, потужністю 100 кінських сил та 6-ступінчаста «механіка»;
    • бензиновий 1,2 літра, потужністю 155 кінських сил та 8-ступінчастий «автомат»;
    • турбодизель 1,5 літра, потужністю 130 кінських сил та 8-ступінчастий «автомат».

    До списку оснащення української версії кросовера увійшли:

    Оснащення базової версії C4 доволі просте. Тут немає ані клімат-контролю, ані мультимедійної системи з великим екраном. Задовольнятися доведеться кондиціонером. А діагональ тачскріну – всього 5 дюймів. Для розуміння: у більшості сучасних смартфонів діагональ екрана більше 6 дюймів.

    Стартова ціна такого автомобіля приблизно 18,5 тисячі доларів.

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    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації

    Комплектація наступного рівня вже цікавіша: тут є клімат-контроль, задні датчики паркування та камера заднього виду. А інтерфейсом мультимедійної системи можна керувати через 10-дюймовий екран.

    За цей рівень оснащення доведеться віддати, щонайменш, 23,4 тисячі доларів.

    У топовій комплектації C4 французи пропонують пакет «Безпека». До нього входять наступні системи:

    • адаптивний круїз-контроль;
    • попередження про зіткнення;
    • екстрене гальмування;
    • утримання у смузі руху;
    • розпізнання дорожніх знаків;
    • розпізнання втоми водія;
    • контроль «сліпих» зон;
    • передні та задні датчики паркування;
    • адаптивне дальнє світло;
    • камера заднього виду.

    Також власників топової версії отримають проєкційний дисплей та безключовий доступ та запуск двигуна.

    Хочете саме такий автомобіль? Тоді готуйте, як мінімум, 27,2 тисячі доларів.

    В якості опції для Citron C4 також пропонують:

    • систему напівавтономного водіння;
    • панорамний дах з люком, який має електропривод;
    • шкіряне оздоблення сидінь;
    • електропривод настройки положення сидінь;
    • центральний задній підлокітник з люком для лиж.

    Пізніше цього року в Україні також має з’явитися електрична версія Citroen C4. Які ще електромобілі дебютують на нашому ринку цього року – дивіться у матеріалі за цим посиланням.

    Теги: кросовери Citroen C4
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    В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації