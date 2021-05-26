В Україну повернувся популярний автомобіль: названо ціни та комплектації
На українському ринку стартували продажі відродженого Citroen C4, який з хетчбека перетворився на кросовер
В Україну повернувся автомобіль, який раніше був дуже відомий серед автомобілістів. Це Citroen C4. Колись це був хетчбек. І в певних кругах він користувався попитом. Його любили за нестандартні рішення, які в цілому притаманні компанії Citroen.
Але потім на арену вийшли кросовери. І попит на C4 почав падати. Дійшло до того, що автомобіль зняли з виробництва. Здавалося, що на цьому історія моделі закінчилася.
Проте французи вирішили відродити колись успішне авто. Хоче тепер це вже хетчбек, який маскується одночасно під позашляховик та купе.
В Україні Citroen C4 пропонують з наступними силовими агрегатами:
- бензиновий 1,2 літра, потужністю 100 кінських сил та 6-ступінчаста «механіка»;
- бензиновий 1,2 літра, потужністю 155 кінських сил та 8-ступінчастий «автомат»;
- турбодизель 1,5 літра, потужністю 130 кінських сил та 8-ступінчастий «автомат».
До списку оснащення української версії кросовера увійшли:
Оснащення базової версії C4 доволі просте. Тут немає ані клімат-контролю, ані мультимедійної системи з великим екраном. Задовольнятися доведеться кондиціонером. А діагональ тачскріну – всього 5 дюймів. Для розуміння: у більшості сучасних смартфонів діагональ екрана більше 6 дюймів.
Стартова ціна такого автомобіля приблизно 18,5 тисячі доларів.
Комплектація наступного рівня вже цікавіша: тут є клімат-контроль, задні датчики паркування та камера заднього виду. А інтерфейсом мультимедійної системи можна керувати через 10-дюймовий екран.
За цей рівень оснащення доведеться віддати, щонайменш, 23,4 тисячі доларів.
У топовій комплектації C4 французи пропонують пакет «Безпека». До нього входять наступні системи:
- адаптивний круїз-контроль;
- попередження про зіткнення;
- екстрене гальмування;
- утримання у смузі руху;
- розпізнання дорожніх знаків;
- розпізнання втоми водія;
- контроль «сліпих» зон;
- передні та задні датчики паркування;
- адаптивне дальнє світло;
- камера заднього виду.
Також власників топової версії отримають проєкційний дисплей та безключовий доступ та запуск двигуна.
Хочете саме такий автомобіль? Тоді готуйте, як мінімум, 27,2 тисячі доларів.
В якості опції для Citron C4 також пропонують:
- систему напівавтономного водіння;
- панорамний дах з люком, який має електропривод;
- шкіряне оздоблення сидінь;
- електропривод настройки положення сидінь;
- центральний задній підлокітник з люком для лиж.
Пізніше цього року в Україні також має з’явитися електрична версія Citroen C4. Які ще електромобілі дебютують на нашому ринку цього року – дивіться у матеріалі за цим посиланням.