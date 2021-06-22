Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)

Dacia презентувала оновлений Duster – бюджетний кросовер, який в Україні продається під маркою Renault та є найпопулярнішим автомобілем у своєму сегменті

Найпопулярніший бюджетний кросовер в Україні – Dacia Duster (у нас продається під брендом Renault) – отримав оновлену версію. Автомобіль отримав нову решітку радіатора та оптику.

В Європі продажі новинки стартують вже цього літа. А ось в Україні новинка навряд чи з’явиться раніше 2021 року.

У салоні з'явилася нова оббивка сидінь і підголівники іншої форми. Висока центральна консоль обладнана підлокітником, що висувається на 70 міліметрів. Під ним розташовано відсік об'ємом 1,1 літра.

На торці з боку задніх пасажирів – два зарядних USB-порти.

Для кросовера також передбачені на вибір три мультимедійні системи:

базова магнітола Dacia Plug & Music;

Media Display;

Media Nav.

Останні дві – з 8-дюймовим дисплеєм. Вони підтримують Apple CarPlay і Android Auto, а в топовому варіанті - ще й WiFi.

Повнопривідні «Дастер» зберегли спеціальну вкладку меню 4x4 Monitor. Це віртуальний кренометр, компас, альтиметр і індикатор кута нахилу, який використовує дані адаптивного помічника під час спуску.

У списку оснащення також є моніторинг сліпих зон (працює на швидкостях 30-140 км/год), датчики паркування і система кругового огляду з чотирма камерами: по одній спереду і ззаду плюс з кожного борту.

В Україні Renault Duster входить до десятки найпопулярніших автомобілів. За результатами продажів у січні-травні 2021 року Duster поступився лише Toyota RAV4 та Kia Sportage. Якщо ж враховувати лише недорогі моделі, то «Дастер» можна назвати найпопулярнішим бюджетним автомобілем в Україні. Його купують навіть частіше ніж біль дешеві Logan та Sandero.