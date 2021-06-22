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    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)

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    Кросовер Dacia Duster (в Україні продається під брендом Renault) - Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Кросовер Dacia Duster (в Україні продається під брендом Renault)
    Фото: Dacia

    Dacia презентувала оновлений Duster – бюджетний кросовер, який в Україні продається під маркою Renault та є найпопулярнішим автомобілем у своєму сегменті

    Найпопулярніший бюджетний кросовер в Україні – Dacia Duster (у нас продається під брендом Renault) – отримав оновлену версію. Автомобіль отримав нову решітку радіатора та оптику.

    В Європі продажі новинки стартують вже цього літа. А ось в Україні новинка навряд чи з’явиться раніше 2021 року.

    У салоні з'явилася нова оббивка сидінь і підголівники іншої форми. Висока центральна консоль обладнана підлокітником, що висувається на 70 міліметрів. Під ним розташовано відсік об'ємом 1,1 літра.

    На торці з боку задніх пасажирів – два зарядних USB-порти.

    Для кросовера також передбачені на вибір три мультимедійні системи:

    • базова магнітола Dacia Plug & Music;
    • Media Display;
    • Media Nav.

    Останні дві – з 8-дюймовим дисплеєм. Вони підтримують Apple CarPlay і Android Auto, а в топовому варіанті - ще й WiFi.

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    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)
    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)

    Повнопривідні «Дастер» зберегли спеціальну вкладку меню 4x4 Monitor. Це віртуальний кренометр, компас, альтиметр і індикатор кута нахилу, який використовує дані адаптивного помічника під час спуску.

    У списку оснащення також є моніторинг сліпих зон (працює на швидкостях 30-140 км/год), датчики паркування і система кругового огляду з чотирма камерами: по одній спереду і ззаду плюс з кожного борту.

    В Україні Renault Duster входить до десятки найпопулярніших автомобілів. За результатами продажів у січні-травні 2021 року Duster поступився лише Toyota RAV4 та Kia Sportage. Якщо ж враховувати лише недорогі моделі, то «Дастер» можна назвати найпопулярнішим бюджетним автомобілем в Україні. Його купують навіть частіше ніж біль дешеві Logan та Sandero.

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    Теги: кросовери Renault Duster авторинок
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    Улюблений бюджетний кросовер українців отримав оновлену версію (фото)