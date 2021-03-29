Автор легендарного в Україні бренду представив власний електромобіль

Винахідник локшини швидкого приготування почав випускати електричні кросовери

У В’єтнамі презентували електричний кросовер VF e34. Його створенням займалася компанія VinFast, яка належить підприємцю Фам Нят Вионг.

До чого тут Україна? Справа в тому, що пан Вионг колись працював в Україні. Саме він створив бренд, який сьогодні відомий, мабуть, всім українцям, - локшина швидкого приготування «Мівіна» (зараз торгова марка належить Nestle).

За сучасними мірками VF e34 має доволі скромні характеристики. Проте електромобіль пропонується на цікавих умовах і за доступну ціну.

VF e34

VF e34 – це невеликий кросовер B-сегменту. Його оснащено мотором потужністю 150 кінських сил. Двигун живиться від батареї ємністю 42 кіловат-години, якої вистачає на 300 кілометрів.

Привід – виключно на передні колеса.

У список оснащення VF e34 входить:

система попередження про виїзд зі смуги руху;

моніторинг «сліпих» зон;

мультимедійна система;

камера заднього виду;

передній і задній парктроніки;

автоматичне включення світла;

підігрів крісел і керма.

Стартова ціна VF e34 у В'єтнамі – 30 тисяч доларів. Звучить непогано, але навіть в Європі можна знайти більш дешевший електричний кросовер. Детально про нього «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

VF e34

До того ж, 30 тисяч – це ціна без батареї, яку пропонується взяти в оренду за 63 долари. Коли деградація акумулятора перевалить за 30%, VinFast безкоштовно замінить його на новий.

Поставки новинки почнуться в листопаді. А наступного року кросовер можуть вивести на ринки Північної Америки та Європи.