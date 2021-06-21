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    Німецький автовиробник відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння

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    Електричний кросовер Audi e-tron - Німецький автовиробник відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння
    Електричний кросовер Audi e-tron
    Фото: Audi

    Всього за п’ять років німецька Audi відмовиться від розробки нових моделей з двигунами, які працюють на нафтопродуктах

    Німецька Audi планує попрощатися з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) вже через п'ять років. Про це пише видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на главу компанії Маркуса Дюсманна. За даними журналістів, топ-менеджер марки заявив про передчасну відставку ДВЗ раді директорів і профспілкам.

    Остання новинка Audi на викопному паливі має дебютувати в 2026 році. Після цього всі нові моделі будуть «чистими» електрокарами. Миттєвого припинення продажів бензинових і дизельних автомобілів не станеться: перехід буде відбуватися відповідно до завершення життєвих циклів моделей.

    Електричний седан Audi e-tron GT побудовано на одній платформі з Porsche Taycan
    Електричний седан Audi e-tron GT побудовано на одній платформі з Porsche Taycan

    Після 2026 року в лінійці Audi не будуть з'являтися новинки, які споживають викопне паливо, тобто до цього моменту припиниться не тільки розробка нових бензинових і дизельних моторів, але і гібридних силових установок.

    Зараз в лінійці Audi щонайменше два електромобілі: кросовер e-tron та спортивний седан e-tron GT. Останній побудовано на одній платформі з іншим відомим електрокаром - Porsche Taycan. Цього року новинка офіційно дебютувала й в Україні, про що «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі Audi Audi e-tron GT
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    Німецький автовиробник відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння