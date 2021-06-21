Німецький автовиробник відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння

Всього за п’ять років німецька Audi відмовиться від розробки нових моделей з двигунами, які працюють на нафтопродуктах

Німецька Audi планує попрощатися з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) вже через п'ять років. Про це пише видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на главу компанії Маркуса Дюсманна. За даними журналістів, топ-менеджер марки заявив про передчасну відставку ДВЗ раді директорів і профспілкам.

Остання новинка Audi на викопному паливі має дебютувати в 2026 році. Після цього всі нові моделі будуть «чистими» електрокарами. Миттєвого припинення продажів бензинових і дизельних автомобілів не станеться: перехід буде відбуватися відповідно до завершення життєвих циклів моделей.

Електричний седан Audi e-tron GT побудовано на одній платформі з Porsche Taycan

Після 2026 року в лінійці Audi не будуть з'являтися новинки, які споживають викопне паливо, тобто до цього моменту припиниться не тільки розробка нових бензинових і дизельних моторів, але і гібридних силових установок.

Зараз в лінійці Audi щонайменше два електромобілі: кросовер e-tron та спортивний седан e-tron GT. Останній побудовано на одній платформі з іншим відомим електрокаром - Porsche Taycan. Цього року новинка офіційно дебютувала й в Україні, про що «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.