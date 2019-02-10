Прем’єр Ізраїлю відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки



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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Ізраїльська сторона ніколи офіційно не заявляла про участь їхнього прем’єра в Мюнхенській конференції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмовився брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це в неділю, 10 лютого, заявив речник конференції, повідомляє DW.

За словами представника конференції, відмова з боку очільника ізраїльського уряду була зроблена понад тиждень тому - невдовзі після того, як голова Мюнхенської конференції Вольфґанґ Ішинґер оголосив про участь Нетаньягу. Про причини відмови речник конференції не повідомив.

В той самий час речник Нетаньяхгу заявив, що ізраїльська сторона ніколи офіційно не заявляла про участь їхнього прем’єра в Мюнхенській конференції. Замість цього в офісі Нетаньяху тиждень тому заявили, що прем'єр 13-14 лютого візьме участь у конференції, присвяченій ситуації на Близькому Сході, що відбудеться у Варшаві.

Як зазначається в повідомленні, Нетаньягу - ще один гість-високопосадовець, який відмовився брати участь у Мюнхенській конференції. 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон також відмовився їхати на конференцію. У Єлисейському палаці пояснили відмову тим, що Макрон хоче сконцентруватися на діалозі з громадянами на тлі протестів «жовтих жилетів» і скасував взагалі всі закордонні поїздки на найближчий час.

Також ЗМІ повідомили, що Макрон відмовився від спільного виступу з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Нагадаємо, організатори Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 15-17 лютого, очікують цього року рекордної кількості учасників-високопосадовців. Серед 500 гостей форуму, за інформацією на даний момент, буде 40 глав держав і урядів та 100 міністрів.