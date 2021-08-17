Що робити коли відмовляють у другій дозі щеплення: роз’яснення МОЗ

Якщо медичні установи відмовляють у другому щепленні – треба звертатись до Міністерства охорони здоров’я

Головний санлікар визнаав, що іноді вакцини поставляють із затримкою

Вакцина від коронавірусу в Україні розподіляється таким чином, аби перша доза гарантувала другу. Тому якщо подекуди медичні установи відмовляють у другому щепленні – треба звертатись до Міністерства охорони здоров’я. Про це в ефірі «Прямого» розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Загальний принцип розподілу вакцин полягає в тому, що кожна введена перша доза буде гарантована другою дозою. Стосовно Moderna, кількість вакцини, яка була розподілена по регіонах країни, така ж сама кількість зберігається і на національному рівні для того, щоб доохопити людей відповідним щепленням. Тому, якщо людині відмовляють у проведенні другого щеплення, я б радив звертатися до «гарячої» телефонної лінії Міністерства охорони здоров’я», – пояснив Кузін.

Він наголосив на тому, що у столиці достатньо препарату Moderna для введення обох доз – на Київ було виділено понад 50 тисяч одиниць препарату. А у разі, якщо пацієнту все ж відмовляють з якихось причин в другому щепленні, варто звертатись до управління охорони здоров’я або міського координатора по процесу вакцинації.

Кузін також прокоментував інформацію про нібито дефіцит препаратів для вакцинації в Україні. Та наголосив, що проблема насправді у неоперативному розподіленні вакцини.

«Ми зараз не бачимо проблем з постачанням саме другої вакцини. Найбільша проблема, яка зараз виникає – це повільний розподіл вакцин з обласних складів на районний рівень. Якщо людина отримала вакцинацію в пункті щеплення, то, попри те, що вакцина була розподілена на рівень області, вона може потрапити на пункт щеплення через три-чотири доби», – каже Кузін.

Чиновник зауважив, що натепер МОЗ «у ручному режимі» проводить спілкування з керівниками департаментів охорони здоров’я в областях.

«Однак, дійсно, такі випадки (затримки постачання вакцини – прим.ред) інколи трапляються. Принцип планування такий, що на кожну область надсилається така кількість вакцин, яка необхідна саме для проведення другого щеплення», – резюмував він.

Зазначимо, що сертифікати вакцинації з’явилися у додатку «Дія» на смартфонах з Android. До слова, «сертифікати вакцинації проти Covid-19 не будуть автоматично відображатися в цифровому застосунку «Дія», оскільки вважаються медичними документами. Але громадяни зможуть замовити такий сертифікат у відповідному розділі в додатку.

Крім того, сімейні лікарі почнуть обдзвонювати українців. МОЗ хоче, щоб сімейні лікарі телефоном розповідали українцям про вакцинацію, пункти щеплення та їхню роботу.

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