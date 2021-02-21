  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Невідомого, що напав на магазин зброї Новому Орлеані застрелили випадкові перехожі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Рівно два роки тому в Новому Орлеані був знешкоджений ще один стрілок </p> - Невідомого, що напав на магазин зброї Новому Орлеані застрелили випадкові перехожі

    Рівно два роки тому в Новому Орлеані був знешкоджений ще один стрілок

    Фото: npr.org

    Нападник встиг убити двох чоловік і поранити ще двох

    У Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) відбулася стрілянина біля магазину зброї. Загинуло троє осіб, в тому числі передбачуваний нападник, повідомив Fox News.

    Ще двох людей госпіталізовано, їхній стан стабільний. За даними місцевої влади, нападника могли застрелити збройні перехожі. «Імовірно, підозрюваний застрелив двох жертв всередині будівлі, потім його застрелили за межами цього місця кілька інших осіб», – йдеться в заяві офісу шерифа.

    Рівно два роки тому у Новому Орлеані також мала місце стрілянина: нападник встиг поранити пʼять чоловік, поки не був застрелений поліцією.

    Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом посилити умови продажу зброї.

    Теги: США президент чоловік магазин стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies