Невідомого, що напав на магазин зброї Новому Орлеані застрелили випадкові перехожі

Рівно два роки тому в Новому Орлеані був знешкоджений ще один стрілок

Нападник встиг убити двох чоловік і поранити ще двох

У Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) відбулася стрілянина біля магазину зброї. Загинуло троє осіб, в тому числі передбачуваний нападник, повідомив Fox News.

Here at the scene of where JPSO says multiple shootings just took place here at the Jefferson Gun Outlet. At least one dead. We are working to find out details on the situation. Watch @wdsu at 5P. pic.twitter.com/jkLpj55pee — Shay O'Connor (@SOCONNORNEWS) February 20, 2021

Ще двох людей госпіталізовано, їхній стан стабільний. За даними місцевої влади, нападника могли застрелити збройні перехожі. «Імовірно, підозрюваний застрелив двох жертв всередині будівлі, потім його застрелили за межами цього місця кілька інших осіб», – йдеться в заяві офісу шерифа.

Рівно два роки тому у Новому Орлеані також мала місце стрілянина: нападник встиг поранити пʼять чоловік, поки не був застрелений поліцією.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом посилити умови продажу зброї.