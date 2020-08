ЗМІ: Німеччина відправляє за Навальним медичний літак

Допомогу опозиціонеру готова надати лікарня Шаріте в Берліні

Німеччина направить медичний літак за російським опозиціонером Олексієм Навальним, якиф знаходиться в реанімації омської лікарні.

Про це повідомляє AFP з посиланням на представника німецької неурядової організації.

Борт з медобладнанням і фахівцями вилетить о першій годині ночі за київським часом 21 серпня.

#UPDATE German foundation Cinema for Peace said it was sending an air ambulance to Russia for Navalny at 2200 GMT https://t.co/JXzrNiCxHe