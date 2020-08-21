ЗМІ: Німеччина відправляє за Навальним медичний літак



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Наразі Олексій Навальний перебуває в реанімації омської лікарні

Допомогу опозиціонеру готова надати лікарня Шаріте в Берліні

Німеччина направить медичний літак за російським опозиціонером Олексієм Навальним, якиф знаходиться в реанімації омської лікарні.

Про це повідомляє AFP з посиланням на представника німецької неурядової організації.

Борт з медобладнанням і фахівцями вилетить о першій годині ночі за київським часом 21 серпня.

#UPDATE German foundation Cinema for Peace said it was sending an air ambulance to Russia for Navalny at 2200 GMT https://t.co/JXzrNiCxHe — AFP news agency (@AFP) August 20, 2020

Допомогу опозиціонеру готова надати лікарня Шаріте в Берліні.

Як повідомлялося, Німеччина готова прийняти на лікування російського політика Олексія Навального, якщо буде таке звернення від РФ.

Також Франція готова надати Навальному медичну допомогу і притулок.

До слова, ввечері 20 серпня біля будівлі ФСБ в Москві пройшов пікет на підтримку Навального, є затримані.

Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

За інформацією місцевих ЗМІ, Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик відправився до Томська.

Пасажир, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. На ньому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви.