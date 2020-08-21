  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ: Німеччина відправляє за Навальним медичний літак

    • Розсилка
    <p>Наразі Олексій Навальний перебуває в реанімації омської лікарні</p> - ЗМІ: Німеччина відправляє за Навальним медичний літак

    Наразі Олексій Навальний перебуває в реанімації омської лікарні

    Допомогу опозиціонеру готова надати лікарня Шаріте в Берліні

    Німеччина направить медичний літак за російським опозиціонером Олексієм Навальним, якиф знаходиться в реанімації омської лікарні.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на представника німецької неурядової організації.

    Борт з медобладнанням і фахівцями вилетить о першій годині ночі за київським часом 21 серпня.

    Допомогу опозиціонеру готова надати лікарня Шаріте в Берліні.

    Як повідомлялося, Німеччина готова прийняти на лікування російського політика Олексія Навального, якщо буде таке звернення від РФ.

    Також Франція готова надати Навальному медичну допомогу і притулок.

    До слова, ввечері 20 серпня біля будівлі ФСБ в Москві пройшов пікет на підтримку Навального, є затримані.

    Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

    Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

    Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

    Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

    За інформацією місцевих ЗМІ, Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик відправився до Томська.

    Пасажир, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. На ньому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви. 

    Росія здоров'я Німеччина медицина лікар лікарня Олексій Навальний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ